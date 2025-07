Canoa Slalom, Mondiali U23/Juniores: Ferrazzi in finale nel kayak

Sono iniziati a Foix, in Francia, i Mondiali di canoa slalom dedicati alle categorie Under 23 e Juniores. Nella giornata inaugurale della rassegna iridata l’Italia raccoglie il miglior risultato con Xabier Ferrazzi che chiude in terza posizione le batterie e si qualifica per la finale A del kayak Under 23 maschile.

Nelle batterie del kayak Under 23 femminile nessuna azzurra ottiene il pass per la qualificazione. Caterina Pignat conclude la sua prova in ventiduesima posizione con il tempo di 105.20 e sei penalità. Quarantasettesimo posto per Lucia Pistoni che chiude la sua prova in 165.49, non prende invece il via Tamara Drescher.

Nelle batterie del kayak Under 23 maschile ottiene una splendida terza posizione Xabier Ferrazzi che ferma il cronometro su 83.90, prova accompagnata da due penalità. Conclude la sua prestazione in diciottesima posizione Gabriele Grimandi,87.26 il suo riferimento, alle sue spalle, diciannovesimo con 87.42, Michele Pistoni.

Nel kayak Juniores femminile si classifica diciassettesima, con 109.99, Anika Zoe Senoner. Chiude la sua performance in diciottesima posizione l’azzurra Isabel Lovato che taglia il traguardo in 110.04, si piazza trentaduesima Sara Furlan che conclude la sua prova in 119.57.

Nel kayak juniores maschile Daniele Romano completa il percorso netto in 84.77, crono che gli vale la seconda posizione alle spalle del francese Titouan Estanget. Conclude, senza penalità, in decima posizione Nicola Pistoni con 88.75.

Nella finale del kayak a squadre femminile Under 23 s’impone la Cechia con 97.22, alle sue spalle arriva la Francia in 98.74, ad 1.52 di distacco. Completano il podio gli Stati Uniti, terzi con il tempo di 103.51. Non prende il via l’equipaggio italiano.

Nella finale del kayak a squadre maschile Under 23 il successo arride alla Gran Bretagna. L’equipaggio britannico taglia il traguardo completando il percorso netto in 86.29 precedendo la Francia, seconda in 86.34. Completa il podio la Cechia, terza in 86.82. L’Italia chiude in diciottesima posizione con 141.51.

Nella finale del kayak a squadre femminile juniores vince la Cechia con 103.76, conclude al secondo posto la Gran Bretagna che taglia il traguardo con il tempo di 105.08, sul gradino più basso del podio si piazza la Francia con il tempo di 110.41. L’Italia deve accontentarsi dell’undicesima posizione con il tempo di 131.12.

Nella finale del kayak a squadre maschile juniores il successo arride alla Slovenia che chiude la sua prova con il tempo di 91.35. Chiude la sua performance in seconda posizione l’equipaggio ceco con 92.34, terza la Spagna, 93.66 il tempo dell’equipaggio iberico. Undicesima posizione per l’Italia che arriva al traguardo in 106.52.