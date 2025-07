Monaco avvisa Sinner: “Dimitrov può creare problemi. Djokovic può vincere Wimbledon, poche storie!”

Il nuovo record italiano di cinque giocatori al terzo turno nel singolare maschile di Wimbledon, oltre ad Elisabetta Cocciaretto in campo femminile, è stato uno dei temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Nella sorpresa e nella soddisfazione di averne cinque al terzo turno, va rimarcato come non ci siano Musetti e Berrettini, il che da un certo punto di vista è davvero folle. Attenzione però, perché i tabelloni sono stati incredibili. Lasciando stare Sinner, gli altri quattro hanno affrontato otto match di cui solamente due vinti contro top100. Questo dà una dimensione della fortuna che c’è stata, anche se le classifiche vanno un attimino tarate. I ragazzi comunque hanno vinto le loro partite con molta sicurezza, vuol dire che sono in forma e preparano bene le partite. In un tabellone così saltato per aria, adesso viene voglia di fare dei pensieri stupendi“, dichiara Monaco.

“Sonego ha vinto una grande partita. Era una situazione molto favorevole perché finché c’è stato il sole, il campo era veloce e la rapidità di Lorenzo ha fatto sì che Basilashvili non trovasse ritmo e dovesse giocare troppo di fretta. Quando è sceso il sole e le condizioni sono cambiate completamente, il georgiano non ha più sbagliato una palla colpendo con una violenza inaudita. L’inerzia era andata dalla parte di Basilashvili, quindi Sonego ha dovuto fare i miracoli ed è riuscito a chiudere. Aveva un crampo al polpaccio, forse anche di tensione, ma non sembrerebbe niente di più grave“, il commento della voce tecnica di Eurosport.

Sui possibili ostacoli di Jannik Sinner prima della finale: “In quel quarto di tabellone, l’unico che tecnicamente potrebbe creare dei problemi a Sinner è Dimitrov. Ho visto molto bene il bulgaro e poteva vincere molto più facile con Moutet, che attualmente è in forma. Su Djokovic non dimentichiamoci che l’anno scorso, reduce da un’operazione al ginocchio, si è presentato a Wimbledon arrivando in finale senza rischiare niente. Quest’anno sta bene, quindi 1+1 fa 2… Se nel 2024 da zoppo fa finale, quest’anno che sta bene diventa pericoloso per vincere, poche storie. Che vada a battere sia Sinner e Alcaraz però è complicato“.