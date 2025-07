Monaco analizza: “Sinner dà più fastidio ad Alcaraz che viceversa. Il n.1 è un giocatore costruito, variazioni non naturali”

Il torneo di Wimbledon 2025 chiude la sua prima settimana e si lancia verso una seconda tutta da vivere. Il torneo del Grande Slam più famoso del mondo è pronto per i match degli ottavi di finale, con 3 italiani che vogliono essere protagonisti. Si è parlato di questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha iniziato la sua analisi in chiare azzurra: “Penso che portare tre italiani agli ottavi sia un grande risultato. Tre italiani che hanno tutti chance di andare avanti. Tutti, poi, arrivano con percorsi diversi. Sinner ha lasciato le briciole a Martinez, come ha fatto Cobolli con Mensik. Sonego, invece, ha vinto una maratona di 5 ore con Sinner che è andato a sostenerlo. Un vero e proprio senso di leadership e appartenenza”.

Iniziamo dal match epico di Sonego contro Nakashima: “Quando parliamo di battitori naturali, ecco lo statunitense. Ha martellato per 5 ore in una zona di campo specifica e se sbagliava lo faceva per pochi centimetri. In un mondo normale il match era da 3 set a zero, ma Sonego ha ribaltato tutto. Dopo un tie-break vinto nel secondo set in maniera incredibile ed essere finito quasi due break sotto nel terzo, ha saputo vincere. Poi, quando è andato sotto di un break nel quinto, ho temuto, ma l’ha saputo riprendere subito. Nel super tie break, poi, ha giocato alla grande. Alla Alcaraz! Aveva una energia incredibile, mentre l’americano era calato”.

Lorenzo Sonego che vince e convince: “Ha giocato un match strepitoso. Un nuovo Sonego. Accetta di più la diagonale del rovescio, usa gli slice, è più sicuro ed è anche migliorato al servizio. Ora se la vedrà contro Shelton. Terza volta di fila in uno Slam. Speriamo che sia la volta buona che possa vincere. Ce la può fare, ma recuperare a livello fisico e mentale dopo queste 5 ore non sarà facile. Shelton? Pericoloso. Ormai è diventato un giocatore costante nei tornei importanti, più di altri”.

Chi, invece, ha lasciato amaro in bocca è stata Cocciaretto, ko al terzo set contro Bencic: “Davvero un peccato. Una occasione persa. Una volta che aveva rimontato e nel terzo set era andata avanti, non ha chiuso. Aveva dimostrato di essere superiore, ma ha lasciato speranze ad una rivale esperta”.

Jannik Sinner ha dominato anche il suo terzo match del torneo: “Lui va avanti e ammette di non pensare alle statistiche, ai pochi game concessi e le palle break affrontate. Oggettivamente ha giocato partite semplici per ora. Martinez dopotutto ha giocato infortunato ed è sceso in campo solo perché era sul Centrale. Poi lui è un genio e per 30 minuti ha saputo tenere testa al numero 1 del mondo anche se era al 70%. Jannik gioca poco le variazioni? Dobbiamo anche capire che è un giocatore costruito. Non le ha naturali, ma ci si applica. Anche in avanti qualcosa ha migliorato. Per me anche Berrettini e Musetti vengono troppo poco a rete. L’altoatesino è eccellente a livello di piano tattico. Sono convinto, per esempio, che lui dia più fastidio ad Alcaraz che viceversa. Ha perso 5 volte? Ok, ma tutti match che potevano andare in ogni direzione”.

Il prossimo avversario di Sinner sarà Dimitrov. “Penso che si tratti del primo vero rivale in questa edizione. Tra le altre cose ieri ha giocato bene e credo che sia il primo a sapere che sia la sua ultima grande chance in uno Slam. Per Sinner penso sia più pericoloso lui che il quarto di finale contro Sonego o Shelton. Ovviamente Dimitrov parte sfavorito contro Jannik”.

Nella giornata di ieri è arrivato un altro successo netto, quello di Djokovic su Kecmanovic: “Penso che Nole domini il suo connazionale prima a livello mentale che sul campo. Non c’è stata partita. Dal servizio alla risposta. Kecmanovic, come Rublev, sono due giocatori che stanno troppo indietro”.

Rublev, gioca ricordarlo, oggi sarà di nuovo in scena contro Alcaraz: “Il russo sta uscendo da un periodo nero a livello mentale. Spero di vederlo avanti prima o poi in uno Slam. Chi vincerà? Diciamo che se lo spagnolo sarà nella modalità turni finali stiamo a parlare del nulla. Non sempre è così però. Se, infatti, sarà ancora nella fase iniziale il russo potrebbe anche dargli fastidio”.

Ultima battuta sul resto del programma odierno: “C’è un interessante Norrie-Jarry. Una grande occasione per entrambi. Il cileno sta servendo bene e se riuscisse a sporcare il match potrebbe avere chance. Tra Fritz e Thompson penso che l’americano sia ovvio favorito. L’australiano non ha la cilindrata per tenergli testa ma anche lui deve sporcare il match. Si chiduerà con Khachanov contro Majchrzak. Il polacco è un buon giocatore ma ha avuto anche tanta fortuna. Il russo è reduce da una dura battaglia contro Borges ma è favorito”.