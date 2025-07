Mischa Zverev chiarisce: “I problemi di mio fratello? Sta bene, ha semplicemente perso una partita”

Dare un connotato diverso a quanto si è detto e scritto. Dopo l’inattesa sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il francese Arthur Rinderknech, il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) aveva parlato in conferenza stampa di vivere una fase della propria vita complicata, in cui sentirsi solo e non provare più gioia.

Parole piuttosto forti che hanno fatto pensare a una sorta di depressione del tennista teutonico, ben al di là della normale delusione per un risultato negativo. Da questo punto di vista il fratello maggiore Mischa Zverev, in una recente intervista a Eurosport Germany, ha riportato le parole di Sascha in una dimensione un po’ diversa.

“Sta bene, ha perso ed è normale che sia triste e deluso, ma sta bene. Fa parte del gioco, non è come qualche anno fa quando si era storto la caviglia, quello sì che fu davvero terribile“, ha precisato Mischa. “Questa è la prima volta che lo sento dire cose così. Abbiamo parlato in questi giorni e mi è sembrato tranquillo, abbiamo anche scherzato su varie cose, quindi posso dire che sta bene“.

In altre parole, Mischa ha voluto ridimensionare quanto dichiarato dal n.3 ATP: “Certo che la vita è dura, ma ci sono milioni di persone che la vivono ogni giorno. Penso che sia molto più difficile per i bambini che crescono in Africa che non per un tennista a Wimbledon. Da quando ho dei figli sono diventato molto più realista e razionale. Le difficoltà ci sono sempre, ma bisogna anche saperle mettere nella giusta prospettiva“, ha dichiarato l’ex tennista tedesco.