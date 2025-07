Milan: “Giornata stressante. Non siamo riusciti a chiudere il buco”

Sognava certamente un inizio radicalmente diverso e la possibilità di poter conquistare la maglia gialla. Nella prima tappa del Tour de France 2025 Jonathan Milan finisce invece per essere coinvolto nella giornata nera del ciclismo italiano iniziata con il ritiro di Filippo Ganna in seguito alla caduta nelle fasi iniziali della frazione inaugurale.

Il belga Jasper Philipsen della Alpecin – Deceuninck vince la Lille Métropole-Lille Métropole di 184,9 chilometri e conquista la prima maglia gialla grazie alla volata dominata sull’eritreo Biniam Girmay della Intermarché – Wanty. Completa il podio il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility.

Nel finale di corsa lo sprinter della Lidl-Trek finisce vittima dei ventagli che frazionano il gruppo, non riesce a recuperare il ritardo accumulato e arriva al traguardo nel gruppo che accusa 40’’ di ritardo. Milan deve accontentarsi della simbolica soddisfazione di vincere la volata del gruppo dei ritardatari. Nulla però è compromesso, non mancheranno certamente le occasioni per provare a centrare il successo in terra francese.

Il corridore friulano commenta così la sua prova: “Lo stress è stato tantissimo per tutta la giornata, mi dispiace davvero per come sono andate le cose perché si è aperto un buco quando non ce lo aspettavamo. Pensavamo di riuscire a chiudere ma davanti hanno tirato a tutta e non abbiamo potuto rientrare. Mi dispiace era una grandissima possibilità, ci credevamo tutti: è chiaro che il morale adesso è quello che è, ma abbiamo la possibilità di riprovarci già nella terza tappa”.