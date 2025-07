Michela Battiston: “Sento di essere la persona giusta per un assalto sul 44-44. Difficile conciliare sport e vita privata”

Michela Battiston è stata l’ospite dell’ultima puntata di FOCUS – scherma, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La sciabolatrice nativa di Palmanova si è raccontata a 360° tra un racconto della sua carriera, presente e futuro. La schermitrice inizia la sua chiacchierata parlando delle sue due esperienze olimpiche.

“Sicuramente sono state due esperienze diverse tra di loro. La prima è stata Tokyo 2021 in piena era Covid. Una componente che ci faceva sentire che ci fosse qualcosa di diverso, non il solito entusiasmo. Ad ogni modo per me è stato un sogno immenso. Mi ha talmente segnato che ho conservato tutto. Dagli occhiali da sole al porta-passaporto del kit della Nazionale”.

Da Tokyo a Parigi. “Nel 2024 è arrivata la mia seconda occasione sotto i Cinque Cerchi e l’ho vissuta in maniera differente. Forse sono arrivata con un po’ troppa responsabilità. Ero più pronta e avevo aspettative più alte. La seconda volta non era la prima, quindi c’era un po’ meno emozione dal mio punto di vista, poi c’era il pubblico e tutto era diverso. Dal mio punto di vista il fatto di avere disputato anche la gara individuale è stato importante”.

Michela Battiston passa poi al presente, raccontando il suo momento. “Non mi alleno più con Bauer. L’ho fatto fino a maggio poi, per colpa di un po’ di ostacoli nel percorso abbiamo dovuto bloccare questa collaborazione. Abbiamo chiuso, ma questa collaborazione mi ha dato tantissimo. Sono rimasta a Padova, ma ora mi alleno con Alberto Pellegrini. Come si fa a conciliare scherma e vita privata? Da Tokyo in avanti ho un po’ accantonato la parte dello studio che riorganizzerò quando avrò più stabilità, Anche la vita privata non è facile. A luglio con i ritiri che abbiamo, sarò a casa 4 giorni in totale. Bisogna organizzare tutto al meglio per gestire tutto”.

Battiston è reduce da una medaglia di bronzo a squadre agli Europei 2025. “Il mio ruolo di chiusura? Mi è sempre piaciuto, sin dall’Under 20. C’è sempre quel brivido, quella responsabilità finale che mi carica. Penso di essere la persona giusta, e lo sento. Ho quella freddezza in alcune occasioni come si è visto all’Europeo sul 44 pari. Sicuramente una bella medaglia, una emozione fortissima, anche perché noi della sciabola veniamo da delusioni e un periodo difficile. Ci mancava una medaglia importante”.

Ultima battuta sul come si fa ad uscire dai momenti più duri: “Non è facile uscirne. Negli ultimi 2 anni, che sono stati i più difficili della mia carriera, si capisce che anche la vita privata fa fatica a stare dietro in quei momenti. Il segreto? Avere al proprio fianco persone giuste che ti sostengono e ti fanno vedere uno spiraglio di luce quando tu vedi tutto nero”.

