Merlier: “Grande fatica negli ultimi due chilometri. Era difficile battere Milan”

Al termine di una giornata condizionata dal vento e dalle cadute, costretto al ritiro il vincitore della prima tappe Philipsen, l’arrivo propone l’attesa volata di gruppo. Con una prepotente progressione il belga Tim Merlier si aggiudica la terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes-Dunkerque di 178,3 km.

Sul traguardo di Dunkerque il corridore belga, secondo successo al Tour per lui dopo quello conquistato nel 2021, beffa al fotofinish Jonathan Milan costringendo il velocista della Lidl-Trek, nuova maglia verde dopo il ritiro di Jasper Philipsen, a rimandare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. In terza posizione si piazza il tedesco Phil Bauhaus della Bahrain-Victorious.

In classifica generale tutto invariato con Mathieu van der Poel della della Alpecin – Deceuninck che precede Tadej Pogacar della UAE Team Emirates di quattro secondi e Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike di sei secondi. In quarta posizione si trova il primo dei francesi Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels.

Lo sprinter belga analizza così la giornata odierna: “E’ stata una battaglia durissima, è stato difficile prendere la giusta posizione. Negli ultimi due chilometri ho dovuto fare una fatica boia per rimettermi nella posizione corretta. Sapevo di stare vicino a Milan, sapevo che sarebbe stato difficilissimo batterlo, ma sono felicissimo di questa seconda vittoria al Tour. All’inizio pensavo di aver vinto, poi non ero sicurissimo, per fortuna è arrivata la conferma. Sapevamo che sarebbe stato un finale molto complicato per il vento contrario, si spendono ancora più energie per rimanere in posizione. Sono venuto qui per vincere le tappe, il successo di oggi è importante”.