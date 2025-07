Medagliere Mondiali nuoto 2025: Australia in fuga, Italia subito d’argento!

Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: saranno 43 i titoli da assegnare, 21 per genere ed uno misto. Nelle sessioni mattutine si disputeranno le batterie, in quelle serali semifinali e finali. Nelle gare fino a 200 metri si saranno anche le semifinali, per quelle più lunghe e per le staffette si passa direttamente in finale.

