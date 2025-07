Medagliere Europei atletica U23 2025: trionfa la Germania, Italia sesta

3-3-3. Si chiude con un bottino di 9 podi l’avventura della Nazionale italiana ai Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. Al Fana Stadion di Bergen gli azzurrini hanno sfiorato la doppia cifra di medaglie, pareggiando il numero di vittorie della precedente edizione ma fermandosi a -2 dagli undici piazzamenti nelle prime tre posizioni di Espoo 2023.

Gli ori di Alexandrina Mihai (marcia), Simone Bertelli (salto con l’asta) e Matteo Sioli (salto in alto) hanno comunque permesso all’Italia di attestarsi al sesto posto nel medagliere della rassegna continentale dedicata alle Promesse (proprio come due anni fa in Finlandia). La Germania ha dominato la scena con 5 titoli e 26 podi complessivi, precedendo nell’ordine Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi (tutte appaiate a 4 vittorie) e Francia (3 ori, 6 argenti e 3 bronzi).

Di seguito la top10 del medagliere finale degli Europei Under 23 di atletica 2025 a Bergen.

MEDAGLIERE EUROPEI U23 ATLETICA 2025 (TOP10)