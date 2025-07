Max Verstappen spegne le voci di mercato prima di Hungaroring: “Rimango alla Red Bull”

Ormai da diverse settimane il media day di Max Verstappen si è trasformato non tanto in una presentazione dell’imminente fine settimana, quanto in una conferenza stampa sul suo futuro. Ma da oggi la telenovela può dichiararsi finita. In occasione dell’odierno incontro con la stampa che anticipa il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, il detentore del titolo ha confermato infatti che rimarrà alla guida della Red Bull anche nella prossima stagione, allontanando così tutte le voci circa un suo ipotetico passaggio in Mercedes già dal 2026.

Un po’ di contesto. Prima di Silverstone molti insider davano per certo il trasferimento dell’olandese alla scuderia tedesca. Tuttavia con il passare del tempo l’indiscrezione si è sgonfiata sempre di più, fino ad arrivare alla smentita. In tal senso le parole pronunciate dal pilota sono apparse oltremodo inequivocabili.

“Non ho mai detto nulla a riguardo perché ero concentrato solo a parlare con la squadra e su come possiamo migliorare le nostre prestazioni e sulle idee future per l’anno prossimo; per questo che non avevo nulla da aggiungere”, queste le parole di Verstappen che hanno messo, finalmente, la parola fine ad una delle ipotesi di mercato più clamorose di questo periodo.

Il pilota ha quindi proseguito: “Credo che sia giunto il momento di mettere fine a tutte queste voci, e per me è sempre stato abbastanza chiaro che sarei rimasto comunque. Penso che questo fosse comunque il sentimento generale nel team, perché eravamo sempre in discussione su cosa avremmo potuto fare con la macchina. E quando non sei interessato a rimanere, allora smetti anche di parlare di questo genere di cose, e io non l’ho mai fatto.”