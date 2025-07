Max Verstappen in Mercedes? Per Kimi Antonelli non sarebbe una buona notizia

Voci e ancora voci. Il futuro di Max Verstappen è avvolto da un grande alone di mistero. Da giorni vari media stranieri parlano e scrivono sulla situazione del quattro-volte campione del mondo di F1 in Red Bull. I problemi con la vettura e, forse, le prospettive non idilliache in vista dell’anno venturo, quando ci sarà il cambio di regolamento tecnico, potrebbero portare a un cambio di casacca per Max.

Il riferimento è a un arrivo in Mercedes nel 2026. Sul tema, il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, ha ammesso ai microfoni di Sky Sport F1 di essere molto attento ai movimenti di mercato, ritenendo naturale considerare anche un interessamento per Verstappen, visto quello che è lo status nel Circus dell’olandese.

Delle smentite dal fronte “Red Bull” sono arrivate dal consulente Helmut Marko, che ha ricordato la scadenza del contratto dell’oranje (2028) e la mancanza di necessità nel lasciare il team di Milton Keynes. Ma sarà veramente così? E come bisogna interpretare l’agire della Mercedes?

Sì, perché un arrivo di Verstappen nella scuderia andrebbe ad alterare non poco gli equilibri. In primis, a dover lasciare il sedile sarebbe George Russell, il pilota più “esperto” e consistente in questa stagione, che potrebbe decidere di accasarsi in Aston Martin oppure proprio coi “bibitari”. E poi le conseguenze sul 18enne bolognese, Kimi Antonelli.

Wolff aveva dichiarato settimane fa che l’ingaggio di Kimi fosse in funzione di quelle che sono le sue potenzialità in futuro, ovvero diventare campione del mondo. Chiudere la trattativa con Max porterebbe a pensare però che la fiducia nel progetto “Antonelli” non sia tale al 100%. E poi quali potrebbero essere le ripercussioni di una coesistenza tra il pilota italiano e il Cannibale olandese, che ha sempre distrutto i suoi compagni di squadra coi risultati in pista?

Curiosamente, nell’ultimo GP d’Austria, i due sono venuto a contatto in tutti i sensi, visto l’errore in frenata di Antonelli e il crash contro la monoposto di Max. Tutto chiarito tra loro e grande stima per il racing driver italiano dal quattro-volte iridato. Non resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.