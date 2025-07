Matthew Riccitello vince il Sibiu Tour, cronometro finale a Thornley

Una mini cronometro di 3,3 chilometri ha chiuso il Sibiu Tour, corsa a tappe che è andata in scena durante la settimana in Romania. Il britannico Callum Thornley si è imposto nella prova contro il tempo su lunghezza ridotta in 4’20”, precedendo di un secondo l’olandese Frits Biesterbos (BEAT Cyclng Club) e di un paio di secondi lo slovacco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets).

Si tratta del primo successo da professionista per il 21enne del Team Development della Red Bull-BORA-hansgrohe, raggiunto in questo evento svolto in contemporanea al Tour de France. Lo statunitense Matthew Riccitello ha difeso il margine che aveva nei confronti degli avversari e si è così imposto in classifica generale.

L’alfiere della Israel-Premier Tech aveva vinto la seconda tappa e con il trionfo in graduatoria ha messo le mani sulla sua seconda affermazione da professionista a 23 anni. Alle sue spalle si sono piazzati David de la Cruz (Q36.5) e Odd Christian Eiking (Unibet Tietema Rockets).