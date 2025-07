Matteo Santoro al settimo cielo: “Non mi aspettavo di vincere l’oro, con Chiara è sempre magia”

Matteo Santoro sale sul gradino più alto del podio assieme a Chiara Pellacani ai Mondiali senior 2025 di tuffi, in corso a Singapore: la coppia italiana vince la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri sincro misto. L’azzurro, dopo aver intonato l’inno, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Le prime parole subito dopo la premiazione: “Sono così tante emozioni tutte insieme, ho un mare dentro che si sta muovendo, sicuramente felicità, emozione e proprio anche un po’ di paura, nel senso che non me l’aspettavo per niente di prendere l’oro e poi con Chiara (Pellacani, ndr) è sempre magico“.

L’azzurro raggiungerà Chiara Pellacani negli USA per allenarsi con lei nella stessa università: “Mi rende felicissimo, poi vado là con Chiara, è come se fosse una seconda casa. Sono un po’ spaventato perché comunque mi devo trasferire dall’altra parte del mondo, ma sono comunque felicissimo e non vedo l’ora di iniziare questa esperienza“.

Il segreto dell’affiatamento della coppia d’oro dei tuffi italiana: “Ci conosciamo da quando siamo piccolissimi, anche di famiglia siamo molto amici, i nostri genitori sono molto amici, abbiamo fatto molte vacanze insieme, quindi abbiamo un legame strettissimo“.

Tante dediche per questo titolo mondiale: “Ovviamente a tutta la mia famiglia, ma anche alla mia allenatrice Alice che è qui, è il suo primo Mondiale con me, ed è anche grazie a lei che io adesso sono campione del mondo con Chiara. Ovviamente poi in prima persona a Chiara, e poi anche a Tommaso Marconi ed a tutto lo staff dell’Italia. Volevo dedicare poi questa medaglia ad Alessio, che è un amico che non c’è più, ed a tutta la sua famiglia, vi voglio un bene dell’anima“.