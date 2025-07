Matteo Gigante può diventare il decimo italiano in top10? Dove deve arrivare a Toronto: i prossimi avversari

Matteo Gigante ha sfruttato al meglio la wild card concessagli dagli organizzatori ed ha vinto all’esordio del Masters 1000 di Toronto, in Canada: l’azzurro in camera 30 punti per il ranking ATP, dei quali 14 al netto degli scarti e sale da 476 a 490, restando però al 125° posto della classifica mondiale.

Al secondo turno affronterà il canadese Gabriel Diallo e vincendo andrebbe a 510, al 121° posto, mentre ai sedicesimi la sfida sarà con lo statunitense Taylor Fritz, ed un successo lo spedirebbe a 560, in 111ma posizione, infine agli ottavi l’incrocio col transalpino Arthur Fils varrebbe quota 660 e l’ingresso tra i 100 al 96° posto virtuale.

Nei quarti Gigante potrebbe affrontare il russo Andrey Rublev e la vittoria lo porterebbe a 860 punti, al 73° posto, mentre in semifinale la sfida potrebbe essere con lo statunitense Ben Shelton, ed il successo varrebbe quota 1110 e la 48ma piazza, infine l’ultimo atto lo opporrebbe al tedesco Alexander Zverev e la vittoria lo isserebbe a 1460 punti, al 34° posto virtuale.

POSSIBILE CAMMINO DI MATTEO GIGANTE A TORONTO

Secondo turno: Gabriel Diallo (27).

Sedicesimi: Taylor Fritz (2).

Ottavi di finale: Arthur Fils (15).

Quarti di finale: Andrey Rublev (6).

Semifinale: Ben Shelton (4).

Finale: Alexander Zverev (1).

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 21 luglio: 476 punti, 125° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 490 punti, 125° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai sedicesimi: 510 punti, 121° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale: 560 punti, 111° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 660 punti, 96° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 860 punti, 73° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1110 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1460 punti, 34° posto virtuale.