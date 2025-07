Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel, aveva vinto nel 2024

Dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon, arriva un altro stop per Matteo Berrettini. Il romano, dopo aver deciso di saltare l’ATP 250 di Gstaad, rinuncia anche all’altro torneo che aveva vinto nel 2025, quello di Kitzbühel, in Austria.

A rivelarlo l’esperto giornalista polacco Michal Samulski. Per Berrettini, in sostanza, continua il momento nel quale ha bisogno di tempo per ritrovare forse molto più della forma fisica e di quella prettamente tennistica: questioni che, subito dopo Wimbledon, ha lui stesso rivelato.

Dopo l’infortunio di Roma, Berrettini ha giocato un’unica partita, quella di primo turno dei Championships con il polacco Kamil Majchrzak, che lo ha sconfitto in cinque set. Un match nel quale si è vista anche parecchia sfiducia da parte del capitolino.

Berrettini risulta attualmente iscritto (d’ufficio, in virtù della sua classifica) ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, quelli che compongono la parte nordamericana dell’estate che va a precedere gli US Open. Nel mentre dovrà affrontare una discesa in classifica di una buona trentina di posizioni al minimo dal numero 36 dopo Wimbledon.