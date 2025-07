Matilde Villa si è operata al ginocchio dopo l’infortunio: svelato l’esito dell’intervento

Matilde Villa non ha potuto partecipare causa infortunio agli Europei 2025 di basket femminile, che si sono conclusi con una storia medaglia di bronzo per la Nazionale italiana. La giovane stella della Reyer Venezia si era fatta male infatti con la maglia azzurra nell’amichevole contro il Belgio del 25 maggio a Kortrijk, procurandosi una lesione del legamento crociato anteriore.

La FIP e la società veneta hanno annunciato stamattina che “l’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro è perfettamente riuscito“. Buone notizie dunque per la playmaker classe 2004, già punto di riferimento della Nazionale e selezionata un anno fa al Draft WNBA dalle Atlanta Dream con la 32ma chiamata assoluta.

Matilde era reduce da un’ottima stagione, in cui si era ritagliata un ruolo importante nella Reyer conquistando la Supercoppa Italiana e collezionando altre due finali a livello nazionale, in Coppa Italia ed in Serie A, perse entrambe contro Schio, mentre il percorso in Eurolega si è interrotto nella seconda fase a gironi mantenendo comunque una media personale di 9.2 punti e 3.2 assist in poco meno di 25 minuti a partita.