Marvin Vettori crolla contro Brendan Allen: terza sconfitta di fila, addio alla top-10

Marvin Vettori è stato sconfitto da Brendan Allen con verdetto unanime (30-27, 30-27, 29-28): il 29enne statunitense si è imposto nitidamente contro il fighter italiano in quello che era a tutti gli effetti un match per “sopravvivere” in UFC, la promotion più importante al mondo nelle arti marziali miste. Il ribattezzato The Italian Dream occupa la decima piazza nel ranking dei pesi medi appena davanti all’americano, che grazie a questo risultato opererà il sorpasso e si rilancerà mentre il trentino scivolerà ulteriormente indietro.

Il 31enne di Mezzocorona ha incamerato la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque uscite: quattro anni fa combatteva contro il nigeriano Israel Adesanya per il Mondiale, ora è ai margini della categoria e non sarà facile rialzare la testa. Lo statunitense Jared Cannonier lo aveva battuto il 17 giugno 2023, poi uno stop di quasi due anni per un brutto infortunio alla spalla, il ritorno con tanto di battuta d’arresto con il georgiano Roman Dolidze lo scorzo 15 marzo e ora un nuovo stop.

Il ritorno sull’ottagono di Marvin Vettori a tre mesi di distanza dalla drammatica morte dell’amato fratello si è purtroppo rivelato problematico e ha subito l’avversario durante i tre round. Il ribattezzato All In lo ha messo in ginocchio nel primo round e lo ha fatto subito sanguinare con un pugno al naso, ha sferrato colpi significativi durante l’intera contesa, ha arginato i tentativi dell’italiano e ha incassato il nitido favore dei giudici.