Marlen Reusser vince al Giro d’Italia: “Avevo il long-Covid, cronicamente ammalata”

Marlen Reusser ha vinto la cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia femminile, completando i 14,2 chilometri a Bergamo con il tempo di 17’22” e distanziando sensibilmente la belga Lotte Kopecky (seconda a 12”) ed Elisa Longo Borghini (terza a 16”). La veterana svizzera ha imposto la propria legge contro il tempo, tornando a festeggiare dopo una stagione molto complicata.

L’elvetica si è raccontata: “La scorsa primavera per due settimane sono stata male e continuavo a peggiorare. Non riuscivamo a capire di cosa si trattasse. A giugno, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ho provato a tornare in sella, ma avevo la febbre che un giorno saliva e un giorno scendeva”.

Marlen Reusser ha poi proseguito: “Ad agosto è arrivata la diagnosi della sindrome da long-Covid, non volevo crederci e ho fatto fatica a mandarla giù. Il problema è che quando fai qualcosa, la salute peggiora. Sono stata cronicamente ammalata. Ho avuto un po’ paura, perché sono cosciente del fatto che ci sono persone che non guariscono da questa cosa”.