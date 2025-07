Marina di Ravenna, sabato di sorprese nella terza tappa del circuito tricolore di beach volley

La seconda giornata della terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in scena a Marina di Ravenna, ha acceso i riflettori su un sabato ricco di partite e colpi di scena, con l’inizio del tabellone principale e le prime eliminazioni. In attesa di quarti, semifinali e finali in programma oggi, il main draw ha subito regalato emozioni e risultati inattesi, che rimescolano le gerarchie viste nelle prime due tappe. They/Breidenbach e Andreatta/Benzi non vincono il girone e passano dagli ottavi. Avanti Frasca/Gradini e Ditta/Benazzi nel femminile, Carucci/Preti e Podestà/Pizzileo tra gli uomini.

Nel torneo femminile, il cammino delle vincitrici dei gironi ha confermato alcune certezze ma ha anche riservato scivoloni eccellenti. Nel girone A, Frasca/Gradini si sono imposte con autorità battendo prima Ravaioli/Turchetti in semifinale (21-14, 21-12) e poi Salvador/Massi nella finale per il primo posto (21-17, 21-15). Terze Toti/Annibalini, che hanno superato Ravaioli/Turchetti con un netto 2-0. Clamoroso invece nel girone B, dove They/Breidenbach – protagoniste a Montesilvano e Bellaria – sono state sconfitte in finale da Mattavelli/Tega (18-21, 21-14, 11-15), dovendosi accontentare del secondo posto nonostante la buona semifinale contro Nika/Toppetti. Proprio Nika/Toppetti si sono riscattate con una vittoria tirata su Torrese/Guglielmo per la terza piazza (25-23, 16-21, 15-13).

Tutto liscio nel girone C per Ditta/Benazzi, che hanno superato Tallevi Diotallevi/Monaco e poi Rottoli/Shpuza senza concedere set. Calì/Allegretti chiudono terze. Nel girone D invece continua la crescita di Sanguigni/Balducci, capaci di battere prima Franzoni/Zuccarelli e poi Piccoli/Foresti nella finale per il primo posto (21-16, 21-17). Le più esperte Mancinelli/Sestini si rifanno conquistando il terzo posto contro Franzoni/Zuccarelli.

Gli ottavi di finale, che hanno coinvolto le seconde e terze classificate dei gironi, hanno visto le sorprese proseguire: They/Breidenbach hanno avuto bisogno del tie-break per superare Calì/Allegretti (21-16, 18-21, 15-12), mentre Salvador/Massi sono cadute nettamente contro Mancinelli/Sestini (25-23, 21-15). Out anche le padrone di casa Nika/Toppetti, eliminate da Rottoli/Shpuza, e Piccoli/Foresti, superate in tre set da Toti/Annibalini.

I quarti di finale femminili, in programma questa mattina, promettono equilibrio e spettacolo: Frasca/Gradini-Rottoli/Shpuza, They/Breidenbach-Sanguigni/Balducci, Ditta/Benazzi-Mancinelli/Sestini e Toti/Annibalini-Mattavelli/Tega le sfide che designeranno le semifinaliste.

Anche nel tabellone maschile il sabato ravennate ha mostrato le insidie di un campionato sempre più competitivo. Andreatta/Benzi, hanno vinto la semifinale del girone A contro Dall’Orto/Falzàresi (21-8, 19-21, 15-10), ma sono poi caduti nella finale per il primo posto contro Krumins/Caminati (21-17, 17-21, 9-15), terminando secondi e dovendo affrontare un ottavo di finale. Dall’altra parte, la vittoria nella finalina ha premiato Travi/Siccardi (21-18, 21-11). Nel gruppo B a dominare sono stati Mussa/Santos, che dopo il 2-0 in semifinale contro Pizzileo/Ceccoli (21-14, 22-20), hanno avuto la meglio anche su Bonifazi/Acerbi al termine di una combattutissima finale (21-19, 19-21, 15-12). La sfida per il terzo posto è andata a Mancin/Michieli (21-18, 20-22, 15-8).

Il girone C ha visto invece imporsi Carucci/Preti su Geromin/Camozzi (19-21, 21-15, 15-7), mentre Marchetto/Dal Molin hanno chiuso terzi dopo il 2-0 su Cravera/Crusca (21-18, 21-17). Nel gruppo D, Podestà/Pizzileo hanno messo in fila due 2-0 per prendersi la vetta, prima contro Sacripanti/Titta in semifinale e poi contro Spadoni/Luisetto (21-19, 21-16). La finalina ha premiato Sacripanti/Titta (21-15, 22-20).

Negli ottavi, a spuntarla sono stati Bonifazi/Acerbi su Marchetto/Dal Molin (21-16, 19-21, 15-13), Andreatta/Benzi su Sacripanti/Titta (21-17, 28-26), Geromin/Camozzi su Mancin/Michieli (21-13, 21-17) e Travi/Siccardi su Spadoni/Luisetto (21-15, 21-18). Questa mattina si torna in campo per i quarti, già con accoppiamenti pesanti: Andreatta/Benzi contro Carucci/Preti e Travi/Siccardi opposti a Mussa/Santos. Dall’altra parte del tabellone, si giocano Krumins/Caminati – Bonifazi/Acerbi e Podestà/Pizzileo – Geromin/Camozzi.

TORNEO FEMMINILE

POOL A

Semifinali: Frasca/Gradini – Ravaioli/Turchetti 2-0 (21-14, 21-12)

Salvador/Massi – Toti/Annibalini 2-0 (21-19, 21-17)

Finale 1° posto: Frasca/Gradini – Salvador/Massi 2-0 (21-17, 21-15)

Finale 3° posto: Ravaioli/Turchetti – Toti/Annibalini 0-2 (11-21, 16-21)

POOL B

Semifinali: They/Breidenbach – Nika/Toppetti 2-0 (21-18, 21-15)

Torrese/Guglielmo – Mattavelli/Tega 0-2 (18-21, 18-21)

Finale 1° posto: They/Breidenbach – Mattavelli/Tega 1-2 (18-21, 21-14, 11-15)

Finale 3° posto: Nika/Toppetti – Torrese/Guglielmo 2-1 (25-23, 16-21, 15-13)

POOL C

Semifinali: Ditta/Benazzi – Tallevi Diotallevi/Monaco 2-0 (21-19, 21-12)

Rottoli/Shpuza – Calì/Allegretti 2-0 (22-20, 21-17)

Finale 1° posto: Ditta/Benazzi – Rottoli/Shpuza 2-0 (21-14, 21-18)

Finale 3° posto: Tallevi Diotallevi/Monaco – Calì/Allegretti 0-2 (16-21, 17-21)

POOL D

Semifinali: Mancinelli/Sestini – Piccoli/Foresti 0-2 (17-21, 14-21)

Franzoni/Zuccarelli – Sanguigni/Balducci 0-2 (21-23, 11-21)

Finale 1° posto: Piccoli/Foresti – Sanguigni/Balducci 0-2 (16-21, 17-21)

Finale 3° posto: Mancinelli/Sestini – Franzoni/Zuccarelli 2-0 (21-19, 21-17)

Ottavi di finale: Nika/Toppetti – Rottoli/Shpuza 0-2 (24-26, 14-21)

They/Breidenbach – Calì/Allegretti 2-1 (21-16, 18-21, 15-12)

Mancinelli/Sestini – Salvador/Massi 2-0 (25-23, 21-15)

Piccoli/Foresti – Toti/Annibalini 1-2 (18-21, 21-17, 7-15)

Quarti di finale: Frasca/Gradini – Rottoli/Shpuza 06-07-2025 08:30 – Campo: Centrale

They/Breidenbach – Sanguigni/Balducci 06-07-2025 08:30 – Campo: 2

Ditta/Benazzi – Mancinelli/Sestini 06-07-2025 08:30 – Campo: 3

Toti/Annibalini – Mattavelli/Tega 06-07-2025 08:30 – Campo: 4

TORNEO MASCHILE

POOL A

Semifinali: Andreatta/Benzi – Dall’Orto/Falzàresi 2-1 (21-8, 19-21, 15-10)

Travi/Siccardi – Krumins/Caminati 0-2 (16-21, 15-21)

Finale 1° posto: Andreatta/Benzi – Krumins/Caminati 1-2 (21-17, 17-21, 9-15)

Finale 3° posto: Travi/Siccardi – Dall’Orto/Falzàresi 2-0 (21-18, 21-11)

POOL B

Semifinali: Bonifazi/Acerbi – Mancin/Michieli 2-0 (21-9, 21-18)

Pizzileo/Ceccoli – Mussa/Santos 0-2 (14-21, 20-22)

Finale 1° posto: Mussa/Santos – Bonifazi/Acerbi 2-1 (21-19, 19-21, 15-12)

Finale 3° posto: Mancin/Michieli – Pizzileo/Ceccoli 2-1 (21-18, 20-22, 15-8)

POOL C

Semifinali: Marchetto/Dal Molin – Carucci/Preti 1-2 (21-14, 16-21, 11-15)

Cravera/Crusca – Geromin/Camozzi 1-2 (21-17, 19-21, 10-15)

Finale 1° posto: Carucci/Preti – Geromin/Camozzi 2-1 (19-21, 21-15, 15-7)

Finale 3° posto: Marchetto/Dal Molin – Cravera/Crusca 2-0 (21-18, 21-17)

POOL D

Semifinali: Spadoni/Luisetto – Zoli/Monti 2-0 (21-18, 21-16)

Podestà/Pizzileo – Sacripanti/Titta 2-0 (21-19, 21-15)

Finale 1° posto: Spadoni/Luisetto – Podestà/Pizzileo 0-2 (19-21, 16-21)

Finale 3° posto: Zoli/Monti – Sacripanti/Titta 0-2 (15-21, 20-22)

Ottavi di finale: Marchetto/Dal Molin – Bonifazi/Acerbi 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Andreatta/Benzi – Sacripanti/Titta 2-0 (21-17, 28-26)

Mancin/Michieli – Geromin/Camozzi 0-2 (13-21, 17-21)

Spadoni/Luisetto – Travi/Siccardi 0-2 (15-21, 18-21)

Quarti di finale: Krumins/Caminati – Bonifazi/Acerbi 06-07-2025 09:30 – Campo: 2

Andreatta/Benzi – Carucci/Preti 06-07-2025 09:30 – Campo: Centrale

Podestà/Pizzileo – Geromin/Camozzi 06-07-2025 09:30 – Campo: 3

Travi/Siccardi – Mussa/Santos 06-07-2025 09:30 – Campo: 4