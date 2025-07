Marcell Jacobs infortunato? Le voci dalla Francia e il meeting di Nancy saltato

Marcell Jacobs aveva aperto la propria stagione all’aperto lo scorso 17 giugno, quando a Turku aveva corso i 100 metri su tempi decisamente alti: 10.30 in batteria e 10.44 in finale nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aveva deciso di saltare gli Europei a squadre (dove l’Italia è riuscita a difendere il titolo) e non c’erano date sul suo effettivo ritorno in pista.

L’Equipe, quotata testata francese, ha però svelato che il velocista lombardo avrebbe dovuto gareggiare al Meeting Stanislas, previsto a Nancy (Francia) nella giornata di venerdì 4 luglio. L’organizzatore Pascal Thiébaut aveva annunciato la presenza dell’azzurro, che ha però dato forfait “a causa di uno stiramento alla coscia sinistra”. Al momento non ci sono altre comunicazioni sul possibile rientro in gara del nostro portacolori.

L’auspicio è che risolva le proprie problematiche fisiche e che possa riprendere nel miglior modo possibile il proprio cammino verso i Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. Per la cronaca a Nancy vedremo altri big come i francesi Wilhem Belocian e Pascal Martinot-Lagarde (110 ostacoli), Yann Chaussinand e il polacco Pawel Fajdek (lancio martello), gli etiopi Habitam Alemu e Nigist Geatchew (800 metri), la svizzera Angelica Moser (salto con l’asta) e il britannico Louie Hinchliffe (100 metri).