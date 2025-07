Marc Marquez su Valentino Rossi: “Fare pace? Non dipende solo da me…”

Sono state numerose le rivalità sportive roventi della storia. Tra queste non possiamo non citare quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez. I due fuoriclasse, infatti, si sono sfidati in pista per diversi anni, con i fatti del 2015 che hanno lasciato uno strappo davvero netto tra i due. Letteralmente insanabile. Momenti che ogni appassionato di MotoGP non può dimenticare, con lo spagnolo che fece di tutto per non far vincere il decimo titolo iridato al “grande nemico”.

Sono passati 10 anni e, come spesso capita, ciclicamente torna in auge questo argomento. L’ultimo in ordine di tempo a tirare in ballo la questione è stato proprio il Cabroncito, che sta vincendo in carrozza il titolo in questa edizione della classe regina. Nel corso di una intervista a DAZN, infatti, lo spagnolo è tornato di nuovo sulla sua querelle con il “Dottore”. La domanda su una possibile pace è arrivata puntuale e la risposta del nativo di Cervera è stata di quelle che lasciano pochi dubbi.

“Fare la pace con Valentino Rossi? Quando qualcosa non dipende solo da te, non puoi dire: ‘Sono interessato’. Lo ribadisco: voglio avere al mio fianco solo le persone che hanno qualcosa da darmi. Inoltre posso dire che ho avuto momenti di tensione anche con altri colleghi. L’importante è non farsi condizionare da queste cose. Tutti i rivali mi hanno detto cose brutte. Ho avuto le mie questioni con Pedrosa, Lorenzo e Valentino, ma sono rivali. Sono colleghi, ma rivali. E la cosa di cui sono più orgoglioso è che quando hai 20 anni è facile che tutte queste dichiarazioni ti condizionino e non mi hanno condizionato né nel carattere, né nel mio modo di guidare”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto, parlando di quanto i primi rivali della sua carriera abbiano dato qualcosa alla sua vita: “Dani Pedrosa mi ha insegnato tanto. E’ lui quello da cui ho imparato di più. Senza due handicap, ovvero altezza e forza, avrebbe vinto più di un titolo in MotoGP. Ho cercato di guidare come lui, ma con più aggressività. E poi, a modo mio, ho imparato ad essere martellante come Lorenzo e a gestire la gara come Rossi”.