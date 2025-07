MAESTOSA Elisabetta Cocciaretto! Vittoria di lusso a Wimbledon: battuta la n.3 del mondo Jessica Pegula!

Una maestosa Elisabetta Cocciaretto firma la sorpresa in apertura di giornata, domina 6-2 6-3 la numero tre del mondo Jessica Pegula nel primo turno del torneo di Wimbledon ed ottiene un successo di lusso che le restituisce autostima e certezze nel morale e nel gioco. Nei trentaduesimi l’azzurra affronterà la vincente della sfida tra l’americana Katie Volynets e la tedesca Tatjana Maria.

La statunitense debutta siglando rapidamente l’1-0, la sua rivale replica in maniera autorevole con l’1-1 ottenuto a zero e, a 15, firma il primo break del match per il 2-1. La marchigiana dimostra notevole solidità alla battuta nelle prime fasi, lo conferma allungando sul 3-1 e difendendo a 15 la battuta del 4-2. La giocatrice italiana comanda il gioco senza timore, impone le sue accelerazioni, capitalizza gli errori di una rivale che sembra decisamente al di sotto dei suoi standard in avvio e chiude la prima frazione con un meritato 6-2.

La vincitrice di Bad Homburg inizia il secondo parziale con il turno di servizio dell’1-0, la sua avversaria è pronta a replicare, a 15, per l’1-1. L’italiana comanda il gioco con colpi di diritto e rovescio molto rapidi che fanno male all’avversaria, firma a zero prima il 2-2 e poi il 3-3. La svolta arriva nel settimo gioco quando l’azzurra, alla seconda possibilità, toglie ai vantaggi il servizio del 4-3 ad un’americana decisamente troppo fallosa e timbra il 5-3 a 30 con la prima vincente. L’italiana continua a spingere, la sua avversaria sbaglia ancora a ripetizione e la conclusione non può che essere il 6-3 conquistato a zero per il trionfo finale.

Cocciaretto serve due ace, commette un doppio fallo e mette dentro il 63% di prime palle. L’italiana ottiene l’81% di punti sulla prima e l’80% sulla seconda, piazza 19 vincenti e commette 19 gratuiti contro i 5 vincenti e 24 gratuiti dell’americana. Cocciaretto domina il computo dei punti per 56 a 35.