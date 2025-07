Lutto nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un incidente stradale

Una terribile notizia scuote il mondo del calcio, proprio mentre è in corso di svolgimento negli Stati Uniti il Mondiale per club. Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool (che non si era qualificata per la nuova versione della rassegna iridata allargata), è deceduto a 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna.

Come riporta Marca il centravanti lusitano viaggiava in auto insieme al fratello, con il veicolo che sarebbe uscito di strada provocando un incendio. In base alla versione dei fatti fornita dai testimoni che hanno chiamato il 112, l’automobile sarebbe stata avvolta dalle fiamme (propagatesi anche nella vegetazione circostante) al chilometro 65 della A-52.

Oltre a Diogo è morto anche il fratello minore Andrè (a 25 anni), calciatore che militava tra le fila del Penafiel nella seconda divisione portoghese. L’attaccante del Liverpool si era sposato pochi giorni fa, il 22 giugno, e oltre alla moglie Rute Cardoso lascia tre figli, l’ultima nata da poco.