Lutto in casa Pietrangeli: morto il figlio di Nicola, Giorgio ci lascia a 59 anni

Giorgio Pietrangeli si è spento ad appena 59 anni. Il figlio del leggendario tennista Nicola ci ha lasciato a 59 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Negli anni ’80 era stato grande protagonista nel surf, partecipando a Mondiali ed Europei, oltre a vincere il titolo italiano nel 1989 a Viareggio.

La Federtennis scrive in un comunicato: “Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore“. Giorgio lascia il papà Nicola, i fratelli Marco e Filippo, la moglie Carola e la figlia.

Nicola Pietrangeli, che in carriera ha vinto il Roland Garros in due occasioni (1959 e 1960) ed è stato capitano dell’Italia nella trionfale Coppa Davis 1976, ha appreso la notizia in ospedale. Il 91enne è infatti ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una serie di accertamenti da alcuni giorni.