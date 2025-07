Luciano Darderi interrotto sul più bello a Wimbledon: il punteggio al momento della sospensione

Il rischio dell’oscurità ormai imminente ferma sul più bello Luciano Darderi. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon l’azzurro conduce 6-4 6-3 sul britannico Arthur Fery. Il match riprenderà domani in base alla collocazione decisa dagli organizzatori. Il vincitore si qualificherà per la sfida dei sedicesimi di finale contro l’australiano Jordan Thompson.

Il britannico difende la battuta inaugurale a 30 con due ace, il suo rivale impatta sull’1-1, ai vantaggi, dopo aver annullato palla break toglie il servizio, a 15, all’avversario per il break del 2-1 e dopo aver rimontato da 0-30 allunga sul 3-1 con un’ottima prima. Nel sesto gioco l’italiano annulla la palla del possibile 3-3 prima di allungare ai vantaggi sul 4-2 e non sfruttare due opportunità per il 5-2 concedendo all’avversario il 4-3. Darderi firma, denotando grande solidità, il 5-3 e, a 30, con la prima di servizio vincente sigilla il 6-4 della prima partita.

Fery inaugura la seconda frazione con l’1-0, l’azzurro, a 30, replica per l’immediato 1-1 e nel quarto gioco, con notevole qualità, risale da 0-40 per impattare sul 2-2. Sulle ali dell’entusiasmo il numero 59 ATP continua a spingere, pressa il suo rivale e alla quarta possibilità ne capitalizza l’errore per il break del 3-2, primo di una serie di tre giochi conquistati da chi risponde. Sul 4-3 Darderi interrompe la serie e riesce, dopo aver annullato le opportunità del 4-4, ad allungare sul 5-3, prologo della chiusura che arriva nel nono game per il 6-3 che conclude la seconda partita.

Darderi, nei primi due parziali, ha servito tre ace, commesso tre doppi falli e piazzato il 58% di prime di servizio. L’italiano ha vinto il 74% di punti sulla prima di servizio contro il 59% del rivale, a referto anche 23 vincenti e 12 errori gratuiti contro i 29 vincenti e 24 gratuiti del britannico.