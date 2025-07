Luciano Darderi dà forfait per l’ATP di Toronto: decisivo l’infortunio rimediato ad Umag

Era uno dei tennisti più in forma del momento, reduce dalla conquista di due titoli consecutivi e in grande crescita in classifica. Luciano Darderi non potrà però provare a prolungare la sua serie di risultati utili e dovrà rinunciare alla partecipazione al torneo ATP 1000 di Toronto, primo dei due tornei in preparazione agli US Open.

Decisivo per la dolorosa scelta di rinunciare al prestigioso torneo canadese l’infortunio rimediato nel corso del vittorioso torneo di Umago. Nelle battute conclusive della finale contro lo spagnolo Carlos Taberner il giocatore azzurro si infortuna poggiando male la caviglia sinistra.

Il nuovo numero 35 del ranking ATP, ormai vicino alla conquista del traguardo, non sente ragioni e decide di resistere fino alla conquista del punto decisivo e deve poi uscire dal campo zoppicante. Impossibile in queste condizioni iniziare la stagione sul cemento, si correrebbe solo il rischio di un infortunio più serio.

Il problema fisico accusato in Croazia è davvero un gran peccato perché Darderi, dopo un difficile inizio di stagione, stava continuando a macinare risultati positivi in serie e non aveva alcuna voglia di fermarsi. L’azzurro, così come il kazako Alexander Bublik, era reduce da due successi consecutivi: i titoli conquistati a Bastad e ad Umago.