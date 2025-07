Luciano Darderi avvicina la top-50: quante posizioni guadagna nella classifica ATP a Bastad e dove può arrivare

Luciano Darderi si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata nel torneo ATP 250 di Bastad, dove è riuscito a raggiungere la semifinale con brillante disinvoltura. Il tennista italiano, testa di serie numero 6 sulla terra rossa svedese, ha regolato nell’ordine il belga Raphael Collignon, il padrone di casa Elias Ymer e poi il più quotato argentino Sebastian Baez.

Il 23enne se la dovrà vedere con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 1 del seeding che partirà con i favori del pronostico. Dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno l’olandese De Jong e l’argentino Ugo Carabelli. Il risultato conseguito in terra scandinava ha permesso al nostro portacolori di scalare un paio di posizioni nel ranking ATP rispetto alla situazione di inizio settimana.

Luciano Darderi si è infatti issato al 53mo posto con 1.039 punti all’attivo e soltanto Dzumhur potrà superarlo in caso di successo a Bastad. Se l’azzurro dovesse qualificarsi alla finale si isserebbe a quota 1.104 punti e tornerebbe così in top-50, visto che sarebbe virtualmente 49mo (o 50mo se il suo avversario in finale fosse Carabelli). Nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo allora volerebbe a 1.189 punti, utili per la 46ma piazza davanti alla giovane promessa brasiliana Joao Fonseca.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP al 14 luglio: 55mo posto.

Ranking ATP virtuale con la semifinale a Bastad: 53mo con 1.039 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Bastad: 49mo con 1.104 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Bastad: 46mo con 1.189 punti.