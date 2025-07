Luciano Darderi archivia la pratica contro Arthur Fery e approda al terzo turno di Wimbledon

Lavoro completato nel secondo turno a Wimbledon. Luciano Darderi (n.59 del ranking) si è imposto contro il britannico Arthur Fery (n.461 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco effettivo, di un match che si svolto in due giornate. La pioggia di ieri ha provocato un ritardo del programma e, visto l’aumento dell’umidità, sullo score di 6-4 6-3 in favore dell’italo-argentino si è deciso di sospendere il gioco e di ritrovarsi quest’oggi.

Darderi ha subìto un break all’inizio del terzo parziale, ma ha saputo reagire con risolutezza, facendo capire al padrone di casa chi fosse il più forte. Per la prima volta, il tennista di origini sudamericane raggiunge il terzo round nei Championships, dove affronterà l’australiano Jordan Thompson.

Nel terzo set Darderi cerca di ritrovare il filo del discorso, mettendo tanta pressione in risposta, ma non sfrutta una palla break. Nel terzo game qualche seconda in battuta di troppo costa il break all’italo-argentino, che però in risposta domina. Nel gioco successivo si costruisce un’altra palla break che capitalizza (2-2) con uno splendido passante di dritto lungolinea. Nel sesto game, con grande tenacia, scappa via sul 4-2, agevolato da un doppio fallo del rivale di pura frustrazione. La gestione dei turni al servizio è solida e sullo score di 6-3 cala il sipario.

Leggendo le statistiche, il fattore discriminante tra i due è stata la percentuale di punti vinti con la prima di servizio: 74% per Luciano rispetto al 58% del britannico. Nel rapporto vincenti/gratuiti, Darderi ha ottenuto 37 vincenti e commesso 25 errori gratuiti, mentre Fery ha siglato 39 winners e commesso 32 errori non forzati.