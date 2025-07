Lotta, Raul Caso si ferma all’ultimo ostacolo ed è argento nei 74 kg agli Europei Under 20

Raul Caso perde in finale e conquista la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta 2025. L’Italia chiude dunque la rassegna continentale giovanile di Caorle con un bottino di quattro medaglie complessive, dopo i bronzi al femminile di Fabiana Rinella e Angela Crapio Casarola ed i due argenti ottenuto nello stile libero maschile con Caso e (ieri) con Daniele Gubbiotti.

Il livornese, autore di un ottimo cammino nelle eliminatorie del sabato con tre vittorie consecutive, ha ceduto stasera nella finalissima per l’oro al tedesco Manuel Wagin per 6-1 centrando comunque il terzo podio della carriera agli Europei U20. Sconfitto ai ripescaggi per il bronzo dei -86 kg invece Lorenzo Marchesini, unico altro italiano in gara oggi.

“La finale non è andata come volevo. Ho avuto un calo rispetto alle prestazioni di ieri, devo prenderla come esperienza e come lezione per le prossime gare. Nell’insieme della competizione sono soddisfatto dell’approccio mentale, della preparazione, della forma in cui sono arrivato. Ho fatto un percorso lungo, non è stato facile… è mancata la ciliegina, ma arriverà. Questa medaglia mi dà la consapevolezza di essere al livello e di poter far bene. Non mi resta che continuare così”, dichiara il nuovo vice-campione europeo Under 20 dei 74 kg Raul Caso.

Salvatore Avanzato, DT della Nazionale italiana, ha fatto un bilancio della manifestazione per i colori azzurri: “Il risultato è sicuramente positivo e come staff siamo molto soddisfatti. Il team Italia sta sicuramente crescendo e queste medaglie sono il frutto di un’attività coordinata e programmata da tutto lo staff. Certamente il livello della lotta olimpica all’estero è veramente molto alto ma la squadra italiana, giorno dopo giorno, sta conquistando il suo posto di valore”.