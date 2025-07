Lotta, Luigi Comini ai ripescaggi per il bronzo nella greco-romana agli Europei U20

Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta 2025, in corso di svolgimento al al PalaMare di Caorle. Quest’oggi sono stati assegnati i primi titoli della rassegna continentale giovanile in cinque categorie della greco-romana, inoltre si sono disputate anche le eliminatorie di altre cinque categorie di peso con diversi azzurri impegnati.

Emanuele Pollino è stato eliminato ai ripescaggi dal bulgaro Kristiyan Milenkov perdendo dunque la possibilità di giocarsi una medaglia nei 63 kg, mentre sono usciti di scena nei primi turni Gabriele Pucher nei 60 kg (agli ottavi con il russo Murat Khatit), Alessio Arancio nei 67 kg (agli ottavi con il georgiano Anri Khozrevanidze), Federico Caniglia nei 72 kg (con il finlandese Oliver Pada) e Riccardo Bufis nei 97 kg (con il ceco Jachym Zajacik).

Greco-romana italiana che può ancora sperare di salire sul podio agli Europei U20 di Caorle con Luigi Comini, ammesso ai ripescaggi per il bronzo nella categoria 82 kg dopo la netta sconfitta all’esordio con il russo Mikhail Shkarin, che ha raggiunto poi la finalissima aprendo le porte dei recuperi al nostro portacolori. Domani comincerà inoltre il percorso di quattro azzurrine nella lotta femminile.