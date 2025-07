Lotta, Gubbiotti d’argento nei -70 kg dello stile libero agli Europei U20 di Caorle. Caso in finale per l’oro nei -74 kg

La sesta e penultima giornata, dedicata interamente allo stile libero, degli Europei Under 20 2025 di lotta, in corso al PalaMare di Caorle, consegna all’Italia la terza medaglia: dopo due bronzi, infatti, arriva l’argento di Daniele Gubbiotti nei -70 kg. Domani gli azzurrini rimpingueranno ulteriormente il bottino, dato che Raul Caso disputerà la finale per l’oro nei -74 kg.

Nei -70 kg Daniele Gubbiotti nella finale per l’oro cede il passo al russo Inal Cheldiev, che si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 14-4. L’azzurrino al sito federale commenta: “Sono molto contento, non mi aspettavo di arrivare in finale, ma una volta arrivato pretendevo da me stesso la medaglia d’oro. Questa volta è andata così, ma cercherò sempre di dare il massimo per il gradino più alto del podio. Credo che l’aspetto mentale sia quello su cui lavorare di più. Quest’anno mi ci sono dedicato molto ed i risultati sono arrivati. Sono felice di aver preso una rivincita su avversari che l’anno scorso mi avevano battuto. Posso confrontarmi con atleti di calibro internazionale e questo mi dà molta soddisfazione. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai miei amici di Genova e Livorno, al Gruppo Lottatori Livornesi e al mio coach Igor Nencioni. Senza di loro questo risultato non lo avrei mai ottenuto“.

Nei -74 kg Raul Caso domani disputerà la finale per l’oro contro il tedesco Manuel Wagin: l’azzurrino supera, sempre ai punti, agli ottavi l’ucraino Bohdan Oliinyk per 7-4, ai quarti il greco Thocharis Kougioumtsidis per 5-3, ed in semifinale l’azero Omar Gulmammadov per 5-2.

Nei -86 kg Lorenzo Marchesini domani disputerà i ripescaggi per l’accesso alla finale per il bronzo, mentre vengono eliminati definitivamente Pasquale Liuzzi (-61 kg), Brando Magnani (-92 kg), Martino Piliero (-125 kg) e, nei ripescaggi, Giuliano Spaccavento (-97 kg).