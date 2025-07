Lotta, Fabiana Rinella si prende il bronzo agli Europei U20! Casarola in lizza per il terzo posto

L’Italia ha dovuto attendere quattro giornate per festeggiare la conquista della prima medaglia ai Campionati Europei Under 20 di lotta 2025, in corso di svolgimento al al PalaMare di Caorle. Quest’oggi sono andate in scena le prime finali del settore femminile, con Fabiana Rinella unica protagonista azzurra capace di salire sul terzo gradino del podio nella rassegna continentale giovanile.

La siciliana classe 2006, campionessa d’Europa U17 nel 2023, ha conquistato una significativa medaglia di bronzo nella categoria 55 kg sbarazzandosi per manifesta superiorità tecnica della francese Lilya Yasmina Cohen già nel primo tempo sul punteggio di 10-0 nella finale di consolazione dopo aver perso ieri in semifinale per 4-1 con l’ungherese Gerda Terek (vincitrice del torneo).

Le buone notizie non finiscono qui per l’Italia, che ha portato un’altra atleta allo spareggio 3°/5° posto in vista del Final Block di domani. Parliamo della giovane promessa Angela Crapio Casarola, battuta in semifinale per 6-0 dalla polacca Ilona Valchuk nei 53 kg dopo aver regolato in precedenza la moldava Corina Bostan (11-0) e soprattutto ai quarti la russa Valertia Tsitova (schienata).

Casarola attende domani pomeriggio una tra la kosovara Dorentina Nezaj e la bulgara Vasilena Ilieva nella sfida con in palio il bronzo. Ammessa ai ripescaggi nei 62 kg Alessia Casalino, mentre sono state eliminate Maria Sofia Pira nei 57 kg, Manuela Cervoni nei 65 kg e Anna Iodice nei 72 kg.