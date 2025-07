Lotta, Fabiana Rinella approda alla finale per il bronzo nei -55 kg agli Europei Under 20 di Caorle

Va in archivio la terza giornata degli Europei Under 20 di lotta, manifestazione in corso al PalaMare di Caorle: sulle materassine si sono disputate le ultime finali della greco-romana e le prime eliminatorie della femminile. In casa Italia arriva il passaggio alla finale per il bronzo di Fabiana Rinella nei -55 kg.

Nei -55 kg della femminile Fabiana Rinella elimina all’esordio la russa Natalia Gorlova con lo score di 15-9, mentre ai quarti supera la turca Tuba Demir con il punteggio di 4-3. In semifinale l’azzurrina cede alla magiara Gerda Terek, vittoriosa per 4-1, ed accede alla finale per il bronzo, dove sfiderà la transalpina Lilya Cohen.

Escono di scena, invece, le altre azzurrine in gara, per le quali non scatta nemmeno il ripescaggio: nei -50 kg Alice Faccio esce ai quarti contro la russa Violetta Biriukova, mentre nei -59 kg Denise Piroddu si ferma agli ottavi contro la svedese Samuelsson, così come nei -68 kg Juliana Catanzaro esce allo stesso turno contro l’anatolica Erkan.

Nella lotta greco-romana, infine, viene eliminato ai ripescaggi Luigi Comini, sconfitto dal serbo Jakovljevic. Domani si concluderanno le eliminatorie della lotta femminile e saranno protagoniste in casa Italia le azzurrine Angela Casarola (-53 kg), Maria Sofia Pira (-57 kg), Alessia Casalino (-62 kg), Emanuela Cervoni (-65 kg) ed Anna Iodice (-72 kg), mentre nel pomeriggio ci sarà la finale per il bronzo di Fabiana Rinella.