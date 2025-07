Lotta, Casarola centra il bronzo nei -53 kg agli Europei U20 di Caorle. Gubbiotti in finale per l’oro!

Va in archivio la quinta giornata degli Europei Under 20 di lotta, manifestazione in corso al PalaMare di Caorle: sulle materassine si sono disputate le ultime finali della femminile e le prime eliminatorie dello stile libero. In casa Italia arrivano la medaglia di bronzo di Angela Crapio Casarola nei -53 kg ed il passaggio alla finale per l’oro di Daniele Gubbiotti nei -70 kg.

Arriva la seconda medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di categoria: nei -53 kg della femminile Angela Crapio Casarola domina la finale per il bronzo contro la kosovara Dorentina Nezaj, vinta per superiorità tecnica. Nella prima frazione l’azzurrina mette a segno due passaggi alle spalle dell’avversaria, due rotolamenti ed una spinta fuori dalla materassina, chiudendo in vantaggio per 9-2. Dopo la pausa l’azzurrina mette a segno altri due passaggi alle spalle della kosovara, facendo scattare lo stop dell’incontro grazie ad un vantaggio superiore ai 10 punti.

L’emozione di Angela Crapio Casarola al sito federale: “È stata un’esperienza unica, stupenda. Sono stati due giorni di fuoco. Le due vittorie di ieri, ma anche la delusione della semifinale, mi hanno dato tanto, e mi sono detta che questa medaglia doveva essere mia. Dovevo rappresentare l’Italia, in Italia, e sono stata caricatissima, potrei lottare ancora! Sono ancora piccola, è il mio primo anno tra le under 20, ma crescendo posso arrivare ancora più forte alle gare senior. Devo ancora lavorare sull’inizio dell’incontro, dove sono un po’ instabile, ma i miei allenatori Liuzzi e Rinella mi aiutano molto. Mi sono piaciuta, invece, sulla determinazione: non mi sono fermata, volevo questa medaglia e ci sono arrivata. Dedico questo bronzo ai miei genitori, alle mie amiche, ai miei allenatori e ai miei nonni, che ora sono in Ucraina, dove c’è la guerra“.

Nei ripescaggi dei -62 kg della femminile Alessia Casalino supera nel primo turno per 4-0 la bulgara Ivena Bliznakova, ma poi si arrende nel secondo per 2-4 alla finlandese Nella Honkaniemi. Nelle eliminatorie dello stile libero erano invece impegnati altri 5 azzurrini, ovvero Riccardo Bonanno (57 kg), Alessandro Dante Nini (65 kg), Daniele Gubbiotti (70 kg), Clay Amdio (79 kg) e Giuliano Spaccavento (97 kg).

Nei -70 kg dello stile libero approda alla finale per l’oro Daniele Gubbiotti: l’azzurrino inizia il proprio cammino con una vittoria per superiorità tecnica contro l’irlandese Tomas Paul Gormley (10-0), poi agli ottavi supera all’ultimo respiro il bulgaro Kaloyan Atanasov, sconfitto ai punti per 8-7. Ai quarti l’italiano elimina lo spagnolo Kodakov Gil, battuto ai punti con lo score di 6-0, infine in semifinale supera il turco Remzi Temur piegato con il punteggio di 5-2.

Nei -97 kg dello stile libero disputerà i ripescaggi, invece, Giuliano Spaccavento, infine sono stati eliminati Riccardo Bonanno, Alessandro Dante Nini e Clay Amdio. Domani, oltre alla finale di Gubbiotti ed ai ripescaggi di Spaccavento, si terranno le ultime eliminatorie dello stile libero, con altri cinque azzurrini protagonisti: Pasquale Liuzzi (-61 kg), Raul Caso (-74 kg), Lorenzo Marchesini (-86 kg), Brando Magnani (-92 kg) e Martino Piliero (-125 kg).