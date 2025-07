Lorenzo Sonego prosegue la cavalcata e avanza al 3° turno a Wimbledon: piegato il tenace Basilashvili

Lorenzo Sonego vendica Lorenzo Musetti e si guadagna il terzo turno a Wimbledon. Il tennista piemontese ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili, che aveva battuto all’esordio il toscano, in quattro set con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6 in tre ore e due minuti di gioco. Una buona prestazione di Sonego, con la preoccupazione del problema fisico nel finale, con la vittoria del tie-break nel quarto set decisamente fondamentale. Adesso Sonego affronterà l’americano Brandon Nakashima, che ha vinto il derby con il connazionale Reilly Opelka. Sicuramente un match complicato, ma comunque anche un’occasione di tornare agli ottavi per il nativo di Torino.

Sonego ha concluso la partita con undici ace, mentre dall’altra parte sono stati ben nove i doppi falli del georgiano, che ha sofferto molto con la seconda, visto che ha vinto il 40% dei punti con questo colpo contro il 63% dell’azzurro. Basilashivili ha chiuso con 41 vincenti e addirittura 58 errori non forzati, mentre sono stati 30 i vincenti di Sonego e 17 gli errori.

Nel primo set è un dominio di Sonego. Il piemontese parte fortissimo ed ottiene il break nel secondo game con un gran dritto stretto incrociato. L’azzurro allunga sul 3-0 e poi ulteriormente sul 4-1, strappando ulteriormente il servizio nel sesto gioco complice anche un doppio fallo di Basilashvili. Sonego si prende così il primo set per 6-1 molto agevolmente.

L’equilibrio nel secondo set si spezza nel quinto gioco, con Sonego che si procura una palla break e la sfrutta subito complice un Basilashvili che sparacchia fuori il dritto in uscita dal servizio. Il piemontese tiene con tranquillità i propri turni di servizio e nel nono gioco si porta sullo 0-40 con tre set point in suo favore. Sul secondo Sonego è eccezionale e chiude con un meraviglioso passante incrociato, che lo porta a chiudere il set sul 6-3.

Sonego ha il primo momento di flessione nel match in avvio di terzo set e concede il break nel terzo gioco. La reazione dell’azzurro, però, non si fa attendere e arriva l’immediato controbreak con il georgiano che mette fuori il dritto. Si segue l’andamento dei turni di servizio, con Sonego che ha una palla break nel quinto gioco, ma la sua risposta si ferma sul nastro. Si arriva al tie-break, che viene dominato da Basilashvili per 7-3.

Il quarto set è una battaglia anche di nervi ed entrambi i tennisti annullano una palla break. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break con abbastanza sicurezza ed invece nell’undicesimo gioco ecco il break a zero di Sonego. Nel game successivo Sonego ha due match point, ma con anche un pizzico di fortuna Basilashvili li annulla e alla fine trova il clamoroso controbreak. Il set arriva ancora al tie-break con Sonego che si porta sul 5-4, ma chiede l’intervento del fisioterapista per un problema al polpaccio. Per fortuna l’azzurro riesce a chiudere sul 7-4 e si qualifica per il terzo turno.