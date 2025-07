Lorenzo Simonelli si sposta sui 100: crono brillante e personale avvicinato verso gli ostacoli

Lorenzo Simonelli ha corso i 100 metri allo Stadio Enzo Blasone in occasione del Meeting Giuseppe Tomassoni, andato in scena a Foligno (in provincia di Perugia). Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli si è voluto cimentare nella velocità pura, dopo essere stato grande mattatore agli Europei a squadre (secondo nella sua specialità di riferimento e poi eccellente nell’ultima frazione della 4×100, corsa in totale emergenza visti gli infortuni nella rosa della staffetta).

Il laziale si è espresso in un doppio 10.29, prima in batteria con una brezza alle spalle di 0,7 m/s e poi in finale con un vento a favore di 1,5 m/s. L’allievo di Giorgio Frinolli ha concluso al secondo posto alle spalle del cingalese Yupun Abeykoon (10.21). Prova di spessore per il 23enne, che ha siglato la seconda prestazione della carriera, fermandosi a quattro centesimi dal personale di 10.25 che corse il 30 aprile 2023 a Roma sospinto da una bava di 1,8 m/s.

Si tratta di una conferma della forma crescente dell’azzurro, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con qualche acciacco di troppo e che sta cercando la condizione fisica dei giorni migliori lungo la marcia che conduce ai Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. La velocità c’è, ora bisogna concentrarsi sulle barriere, dove il miglior riscontro stagionale è il 13.27 corso agli Europei a squadre un paio di settimane fa.