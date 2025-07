Lorenzo Musetti trema: già due posizioni perse nel ranking ATP. E adesso la top10 è a rischio

Lorenzo Musetti ha perso all’esordio nell’ATP 500 di Washington: l’azzurro ha evitato la penalità nel ranking legata al numero dei 500 giocati in stagione e può scartare il torneo statunitense, facendo rientrare in gioco il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, nel quale incamerò 10 punti.

Lunedì prossimo l’azzurro scarterà i 165 punti della finale di Umago 2024, e cederà la posizione nel ranking allo statunitense Ben Shelton ed al danese Holger Rune, scivolando dal settimo posto al nono, nella migliore delle ipotesi, scendendo da quota 3350 a quota 3195.

L’azzurro in teoria potrebbe anche perdere altre tre posizioni, ma è difficile che si verifichi la combinazione che lo porti a retrocedere fino al 12° posto: a Washington, infatti, l’australiano Alex De Minaur dovrebbe vincere il torneo battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe, con quest’ultimo che dovrebbe eliminare in semifinale il russo Andrey Rublev.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 28 LUGLIO

Ranking 21 luglio 2025: 3350 punti, 7° posto.

Ranking 28 luglio 2025: 3195 punti, 9° posto virtuale (sarà 12° nella peggiore delle ipotesi).