Lorenzo Musetti subito eliminato a Wimbledon: l’azzurro paga il mese di stop

Come per Matteo Berrettini, anche per Lorenzo Musetti la lunga lontananza dai campi ha fatto malissimo. Purtroppo l’infortunio patito dopo la semifinale del Roland Garros e che gli ha fatto saltare tutta la stagione sull’erba ha influito tantissimo sul rendimento di Musetti, che si è arreso al georgiano Nikoloz Basilashvili in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Sfuma così il possibile derby azzurro al secondo turno, visto che Basilashvili affronterà Lorenzo Sonego.

Sono cinque ace e sei doppi falli per Musetti, che ha ottenuto solo il 62% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte Basilashvili ha messo a segno 15 ace e vinto l’83% dei punti con la prima. Il georgiano ha chiuso con 48 vincenti contro i 21 dell’azzurro, che aveva commesso meno errori non forzati rispetto all’avversario (29 contro 45).

Musetti ha subito due palle break in apertura di match, ma in entrambe le occasioni non riesce a rispondere. Scampato il pericolo, Basilashvili si procura lui una palla break nel game successivo e la sfrutta complice l’errore di rovescio del toscano. Il georgiano domina nei propri turni di servizio e manovra completamente il gioco. Nell’ottavo game Basilashvili si guadagna un’altra palla break (set point) e chiude con un dritto potentissimo sul 6-2 in mezz’ora.

Anche in avvio di secondo set, Musetti manca una palla break, sbagliando di rovescio. Si arriva al settimo game e quindi Basilashvili commette una serie di errori che portano Musetti ad ottenere addirittura il break a zero. Avanti 4-3, Musetti non concede assolutamente nulla nei propri turni di servizio e va a chiudere il set per 6-4, pareggiando i conti.

Dopo un primo game abbastanza comodo al servizio, nel quarto gioco Musetti si trova a dover affrontare ben quattro palle break, ma riesce clamorosamente a salvarsi. Si capisce che questo può essere un set decisivo. Nel nono gioco Musetti ha una palla break, ma il georgiano si salva con un buon rovescio dopo una risposta troppo debole del toscano. Nel game successivo è Basilashvili ad avere due set point, ma sbaglia tutto soprattutto nella prima occasione con un comodissimo dritto vicino a rete. Purtroppo Musetti ha ancora problemi al servizio e nel dodicesimo concede altre due palle break, con Basilashvili che stavolta chiude in maniera spettacolare con la volèe in tutto per il 7-5 che lo porta avanti nel match.

Purtroppo Musetti non ne ha più e la sconfitta del terzo set si fa sentire. Basilashvili trova il break nel secondo e nel quarto game, scappando via sul 4-0 e mettendo in ghiaccio la vittoria. Il georgiano non trema e completa l’opera con il 6-1 finale, che lo proietta al secondo turno contro Lorenzo Sonego.