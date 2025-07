Lorenzo Musetti spiega la sconfitta: “Avevo una lesione dopo Parigi, poi il virus…”. E il futuro…

Lorenzo Musetti ha salutato Wimbledon con grande anticipo rispetto alle speranze della vigilia, venendo eliminato al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Il tennista italiano era fermo dalla semifinale del Roland Garros, durante la quale ha accusato un infortunio, e sull’erba londinese si è vista la mancanza di forma, tanto da non riuscire ad avere la meglio su un rivale indubbiamente molto rognoso ma che sembrava essere alla portata del numero 7 del mondo.

Il toscano è tornato sull’infortunio rimediato a Parigi durante la conferenza stampa che ha seguito la sconfitta odierna: “L’esame aveva diagnosticato una lesione di grado 1, con edema, all’adduttore sinistro. In quelle due settimane ho lavorato senza poter fare spostamenti fino a che la lesione non si è cicatrizzata, non potevo caricarci sopra. Abbiamo cercato di velocizzare il tutto, siamo arrivati un po’ tirati con i tempi, ma purtroppo ho avuto un malessere ulteriore che mi ha debilitato molto”.



Il 23enne ha puntualizzato: “Dispiace molto non essere riuscito a prepararmi bene, mi sono sentito male causa un virus intestinale la settimana scorsa: il senso di affaticamento e spossatezza me lo sono portato dietro. Non voglio però togliere meriti a Nico, per lui questa partita significava molto: sono contento per lui, è un bravo ragazzo. Dopo che ho perso il terzo onestamente mi è un po’ crollato il modo addosso, mi sembrava di essere uno zombi in campo. Però magari sul 4 pari, quella palla break, se fossi andato avanti 2 set a 1, avrebbe potuto forse subire lui, ma non vedo come con questa forma fisica avrei potuto andare avanti tanto”.

Un passaggio anche sui prossimi appuntamenti agonistici: “Dobbiamo ancora definire le cose, ma sono iscritto a Los Cabos, poi Washinghton, prima del cemento canadese, dobbiamo vedere da dove ricominciare, valuteremo. Ovviamente in primis devo ristabilirmi fisicamente”.