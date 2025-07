Lorenzo Musetti rischia la top-10 a Washington? Rublev dà una mano, ma restano due insidie

Lorenzo Musetti ha perso al debutto al torneo ATP 500 di Washington, cedendo al cospetto del britannico Cameron Norrie in tre set e incappando nella seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata al primo turno di Wimbledon per mano del georgiano Nikoloz Basilashvili. Il tennista italiano non sta attraversando un buon momento dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon e ha perso un paio di posizioni nel ranking ATP, scivolando al nono posto virtuale con 3.195 punti.

Il toscano rischia di uscire dalla top-10 in base ai risultati degli avversari sul cemento americano? Ci sono due tennisti che potrebbero superarlo: lo statunitense Frances Tiafoe (attualmente undicesimo con 2.940 punti) e l’australiano Alex de Minaur (tredicesimo con 2.885 punti). L’americano dovrebbe raggiungere almeno la finale (in quel caso si isserebbe a 3.220 punti), mentre l’oceanico avrebbe bisogno di alzare al cielo il trofeo (3.335 punti).

Tiafoe è atteso da Flavio Cobolli agli ottavi di finale, poi eventualmente dal vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il canadese Gabriel Diallo prima di una possibile semifinale contro chi uscirà vittorioso nello spicchio che prevede Fritz-Arnaldi e Davidovich Fokina-Tien. De Minaur è dall’altra parte del tabellone: Jiri Lehecka agli ottavi, ai quarti il vincente della sfida tra il padrone di casa Brandon Nakashima e il britannico Cameron Norrie ai quarti, in semifinale chi la spunterà nello spicchio con Medvedev-Wu ed Evans-Moutet.

In sostanza un’eventuale finale a Washington tra Tiafoe e de Minaur farebbe uscire Musetti dalla top-10 alla vigilia del Masters 1000 di Toronto, mentre qualsiasi altra combinazione gli permetterebbe di permanere nell’elite del tennis mondiale in vista dell’appuntamento sul cemento canadese.