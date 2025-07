Lorenzo Musetti non paga la cambiale e perde 790 punti: la nuova situazione di classifica dopo Wimbledon

Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno di Wimbledon, dove è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Il tennista toscano non era chiaramente al massimo della forma a causa dell’infortunio patito in occasione della semifinale del Roland Garros, nel corso della quale si è dovuto ritirare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro aveva rinunciato al Queen’s proprio per cercare di recuperare la condizione fisica, ma sull’erba londinese ha faticato e ha dovuto salutare prematuramente il terzo Slam della stagione.

Si tratta di un colpo pesante in ottica ranking ATP: Lorenzo Musetti si è presentato a Wimbledon da numero 7 del mondo con 4.140 punti all’attivo, ma era chiamato a difendere i quarti di finale della passata edizione. La cambiale era pesantissima, visto che si parla di 800 punti, e il 23enne ne ha portati casa soltanto 10: nei fatti oggi è andato in saldo negativo di 790 punti. Il nostro portacolori avrà dunque 3.350 punti quando la graduatoria internazionale verrà aggiornata lunedì 14 luglio al termine della kermesse in terra britannica, con il serio rischio di subire diversi sorpassi.

Lorenzo Musetti è virtualmente numero 6 con 3.350 punti, ma Novak Djokovic lo supererà in caso di successo al primo turno (il serbo è virtualmente settimo con 3.340 punti). Di sicuro gli resterà dietro il danese Holger Rune (ottavo con 3.340 punti e già eliminato a Wimbledon), ma da dietro chi potrebbe sopravanzarlo? Il russo Andrey Rublev avrebbe bisogno dei quarti (3.350 punti), gli statunitensi Frances Tiafoe e Ben Shelton necessiterebbero della semifinale (3.730 per entrambi), l’australiano Alex de Minaur dovrebbe spingersi fino alla semifinale (3.535) proprio come lo statunitense Tommy Paul (3.420).

I cechi Jakub Mensik e Tomas Machac, il russo Karen Khachanov e il francese Ugo Humbert dovrebbero giocare la finale, mentre un gruppo di otto atleti (tra cui Flavio Cobolli) potrebbero sopravanzarlo soltanto alzando al cielo il trofeo. Nei fatti ci sono delle concrete possibilità che Lorenzo Musetti rimanga nella top-10 del ranking ATP nonostante la prematura eliminazione a Wimbledon.