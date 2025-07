LORENZO BRAVEHEART! Sonego vince una logorante battaglia con Nakashima e vola agli ottavi a Wimbledon!

Il cuore immenso di Lorenzo Sonego! Fantastica vittoria del piemontese, che si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon dopo una pazzesca battaglia di cinque ore e quattro minuti di gioco contro l’americano Brandon Nakashima. L’azzurro si è imposto al super tie-break con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 e adesso affronterà l’americano Ben Shelton in una rivincita della sfida dei quarti degli Australian Open, dove a vincere fu lo statunitense.

Una battaglia epocale, con entrambi i tennisti che hanno chiuso con 16 ace a testa. Sonego ha vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima di servizio, mentre il 73% per Nakashima. Sono stati ben 75 i vincenti del piemontese rispetto ai 56 dell’americano, mentre sono stati 52 gli errori non forzati dell’azzurro rispetto ai 44 di Nakashima.

Un primo set dove regna l’equilibrio. Si continua a seguire l’andamento dei turni di servizio, con i due tennisti che concedono pochissimo. Gli unici pericoli arrivano per Sonego nell’undicesimo gioco, quando si trova ad affrontare due palle break, ma le annulla entrambe affidandosi alla prima. Si va così al tie-break, con Nakashima che se lo prende per 7-5 complice la risposta steccata di dritto del piemontese.

Il copione della partita non cambia nemmeno nel secondo set. Si va sempre avanti seguendo i turni di servizio. Sonego si trova ad affrontare una palla break nel sesto game e cancella tutto con un’ottima discesa a rete. La grande occasione per il piemontese arriva nel nono game, dove si porta sullo 0-40, ma Nakashima riesce ad annullare le tre palle break consecutive, con qualche rimpianto per l’azzurro sulla seconda. Si va ancora al tie-break e questa volta lo vince l’azzurro dopo una rimonta folle. Lorenzo infatti recupera infatti da 6-2 sotto, annullando cinque set point e andando a vincere per 10-8 con l’errore di dritto dell’americano.

Nel terzo set è Nakashima a partire meglio, con l’americano che riesce a strappare il servizio all’azzurro nel terzo game con un ottimo passante. Sonego ha l’occasione del controbreak immediato ed invece si fa recuperare da 15-40, mancando soprattutto nella seconda una volée non complicata. Certo il piemontese poi rischia anche di finire sotto per 4-1, ma annulla due palle del doppio break e tiene un delicatissimo turno di servizio. Alla fine il break per Sonego arriva nell’ottavo game, con l’azzurro che si fa rimontare da 0-40, ma alla quarta occasione ecco che Lorenzo pareggia i conti. Per una terza volta sarà ancora tie-break e questa volta lo domina l’italiano per 7-2.

Anche in avvio di quarto set l’equilibrio persiste, ma la parità si rompe nel sesto gioco con Sonego al servizio. L’azzurro si trova sotto 0-40 e deve affrontare tre palle break consecutive. Basta la prima all’americano, che trova un clamoroso passante di rovescio. Nakashima non concede assolutamente nulla nei propri turni di servizio e conquista il quarto set con il punteggio di 6-3. Si val quinto!

Una battaglia anche di nervi nel quinto e decisivo set ed il primo a spezzare l’equilibrio è Nakashima nel quinto game, con l’americano che strappa il servizio all’azzurro. La reazione di Sonego, però, non si fa attendere e alla terza occasione con un gran dritto riesce a pareggiare sul 3-3. Sembra tutto apparecchiato poi per il tie-break, ma nell’undicesimo game si soffre con Sonego che va sotto 15-40. L’azzurro trova due dritti eccezionali e si risolleva da un momento complicatissimo. Si va davvero al super tie-break, con un Sonego strepitoso, che va a vincere per 10-3, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.