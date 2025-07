LIVE Vettori-Allen, MMA in DIRETTA: the Italian Dream cerca il rilancio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per l’azzurro Marvin Vettori (19-8-1) è un momento davvero complicato della carriera. Per la prima volta da quando è professionista il 31enne italiano arriva da due brutte sconfitte di fila, arrivate contro Jared Cannonier prima e dopo contro il modesto Roman Dolidze, ed è quindi assolutamente obbligato a vincere per tentare l’ultima folle scalata al titolo.

Il match arriva in un momento assolutamente molto delicato, soprattutto per motivi personali: Vettori ha dovuto affrontare il lutto della perdita di suo fratello, al quale “The Italian Dream” vuole dedicare non solo la vittoria ma il sogno comune, arriva alla cintura UFC. Servirà concentrazione nel match, perché è fondamentale per il proseguo nella promotion americana.

Detto questo, per l’azzurro il match-up con Brendan Allen è il migliore possibile. Il lottatore di Mezzocorona è un professionista solido e completo, che nelle ultime uscite utilizza soprattutto il suo striking di elevato volume nei match. Potrebbe essere infatti questa la strategia di “The Italian Dream”, infatti Allen è noto che si espone molto ai colpi e secondo le statistiche della promotion americana subisce 3.67 colpi significativi al minuto (più di quelli che mette lui stesso). Allen invece preferisce il grappling e portare quindi a terra il match.

In questo UFC 318 uno dei lottatori di casa è proprio Brendan Allen (24-7), che è nato in South Carolina ma è vissuto in Louisiana. Attenzione alla carica del pubblico e quindi del verdetto finale. Allen nel suo “prime” ha avuto una striscia vincente accumulata tra il 2022 e il 2024, in cui era arrivato addirittura a ottenere ben 7 successi consecutivi. Tuttavia l’ultimo anno non è stato di certo perfetto per “All-In”, viste le dure sconfitte nelle sfide contro Nassourdine Imavov e Anthony Hernandez ai punti.

