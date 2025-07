LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia vuole stupire con arco, judo ed atletica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della nona giornata delle Universiadi 2025. In Germania continua la manifestazione multi discipline riservata agli atleti iscritti agli atenei di tutto il pianeta. Si assegneranno numerosi titoli con l’Italia che tornerà a caccia di podi per rimpinguare il bottino raccolto finora nel medagliere. Entrano nel vivo l’atletica, il judo e le prove a squadre di tiro con l’arco. Vanno via via terminando anche i tornei degli sport di squadra, con la spedizione azzurra che può agguantare il podio nella pallavolo maschile e la certezza di una medaglia nella pallanuoto femminile.

Al mattino gli arcieri di compound e ricurvo proveranno a superare le forche caudine dei primi turni. Giornata ricca per il judo con i -70 kg femminili, i -73 ed i -81 kg maschili che si alterneranno sui tre tatami di Essen a partire dalle 10.00. Italia che cala l’asso Manuel Parlati, con Martina Esposito che vuole sorprendere. Per quel che riguarda l’atletica via alle qualificazioni di numerose discipline con diversi azzurri a caccia del pass per le semifinali e le finali dei prossimi giorni. Nel beach volley Erika Ditta ed Eleonora Sestini andranno alla ricerca dei quarti di finale.

Negli sport di squadra l’Italia potrà raccogliere nuovi podi con la finale per il bronzo della pallavolo maschile contro il Giappone, e la semifinale di pallanuoto femminile tra 7rosa e Stati Uniti. Occhi puntati infine sulle fasi finali dei tornei di tennis e tennistavolo, con la Cina che potrebbe riavvicinarsi a team USA nella lotta per il primato complessivo del medagliere. Italia che invece è in piena corsa per una ragguardevole top five.

La nona giornata delle Universiadi 2025 inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della manifestazione. Buon divertimento e forza azzurri!