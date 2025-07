LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: si assegnano gli ultimi titoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata delle Universiadi 2025 in Germania. Si chiudono i battenti: mattina e pomeriggio con le competizioni conclusive della manifestazione.

Si assegnano gli ultimi titoli, e si va a definire in maniera totale il medagliere, dove in questo momento l’Italia si mantiene sulla linea di un più che dignitoso quinto posto, dietro solo di un’unità rispetto a Chengdu due anni fa (dove la Cina aveva letteralmente dominato, ma qui è seconda dietro al Giappone e terza per numero di medaglie portate a casa).

Sono solo due le discipline che vanno in scena quest’oggi: canottaggio e atletica, a conferma del vero e proprio sapore di chiusura che ha l’ultimo giorno di questa rassegna che ha coinvolto tutta un’area della Germania tra Bochum, Duisburg, Esssen, Hagen, Mulheim e, soprattutto nel volley, Berlino (che ha messo a disposizione la Max Schmeling Halle).

In casa Italia questi gli impegni: nel canottaggio ben otto finali con azzurri impegnati, che spaziano dal singolo femminile all’otto maschile, e con ampie possibilità di medaglie. Nell’atletica, invece, dopo le due gare di marcia, ci saranno le ultime finali in pista. Italia in questo caso poco presente, anche se una buona carta da medaglia c’è: quella di Matteo Oliveri nel salto con l’asta.

L’appuntamento con la giornata finale delle Universiadi è, almeno per quanto riguarda la Diretta Live di OA Sport, a partire dalle 10:00. Buon divertimento!