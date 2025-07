LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: l’Italia difende la top5 nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla penultima giornata di gare della FISU World University Games 2025, la manifestazione multidisciplinare dedicata agli atleti iscritti ai vari atenei sparsi per il globo. L’edizione corrente è in corso di svolgimento in Germania, precisamente nella regione Rhine-Ruhr.

Anche l’Italia ha aderito all’evento, ritagliandosi un ruolo da protagonista in vari sport, arrivando a collezionare finora ben 34 medaglie di cui 10 ori.

L’obiettivo della nostra rappresentativa è quello di blindare la quinta posizione del medagliere dal possibile attacco della nazione ospitante, ossia la Germania, giunta sul podio 29 volte.

La giornata odierna ci offre un menù appetitoso, contraddistinto da tantissime finali, con Bochum che sarà la sede di quelle di atletica. Le speranze azzurre sono rivolte in Asia Tavernini nel salto in alto ed Enrico Montanari nel salto triplo. Nella medesima città assisteremo anche alla mezza maratona maschile e alla mezza maratona femminile, in programma dalle ore 8:00 della mattinata.

Essen invece, sarà il luogo delle fasi finali dei tornei di basket, tennis, judo, tiro con l’arco e ginnastica artistica.

Ma sarà Duisburg la località che ci vedrà maggiormente coinvolti. Nella città situata in Renania settentrionale si disputeranno le fasi conclusive del torneo di beach volley, con la coppia formata da Riccardo Iervolino e Filippo Mancini che si gioca il bronzo contro i francesi Chouikh e Gardoque. Il canottaggio, sport in cui da sempre eccelliamo, prevede le semifinali di specialità come il singolo, il due di coppia e il quattro con.

Alle ore 18.45 l’Italia avrà la possibilità di conquistare un altro oro. La piscina della società ASC Duisburg sarà il teatro dell’atto conclusivo del torneo della pallanuoto maschile. A contendersi la medaglia più prestigiosa saranno la selezione azzurra e quella statunitense. La squadra guidata da coach Mario Fiorillo ha vinto tutte le partite a disposizione, e vorrà regalare all’Italia l’undicesimo oro della rassegna.

