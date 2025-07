LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: l’Italia cerca altre medaglie, occasione in atletica e judo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale della terzultima giornata di FISU World University Games, la competizione esclusiva organizzata per gli atleti di tutti gli atenei del mondo e che quest’anno è stata organizzata in Germania, nella regione del Rhine-Ruhr, con varie città che hanno aderito alla manifestazione. L’Italia, in questo momento, è quinta nel girone con la bellezza di 34 medaglie di cui 17 bronzi, 7 argenti e 10 meravigliosi ori, che si spera possano aumentare nel corso di questa e delle prossime due giornate!

Partiamo dalla città di Essen, dove andranno in scena le prime finali per le medaglie nell’arco, con nessun atleta italiano che disputerà questi match viste le eliminazioni dei giorni scorsi. Nella medesima città, però, ci saranno anche le finali di ginnastica artistica all-around: nella categoria maschile, l’Italia non presenta atleti, mentre nella femminile ci presentiamo con la nostra Veronica Mandriota che proverà a dare il meglio di se per sperare in una medaglia. Nell’atletica, a Bochum, spazio invece alla finale del lancio del giavellotto maschile dove Giovanni Frattini si è qualificato con il miglior punteggio: l’azzurro è l’unico italiano a disputare una finale di atletica nella giornata di oggi!

Mentre per quanto riguarda il badminton verranno disputati i quarti di finali di tutte le categorie della disciplina, il basket femminile volgerà al termine con le varie finaline del programma che terminerà con il match decisivo per l’oro tra USA e Cina. Spazio anche al beach volley, con la coppia Iervolino/Mancini che giocherà i quarti di finale del torneo con gli australiani Walker/Merritt, alle 14..00.

Ad Essen, andrà in scena anche il programma relativo al judo con l’Italia presente nella categoria -90 kg con Kenny Bedel, che disputerà i 32mi di finale contro il nigeriano George Osoba, e nel +78 femminile, con Erica Simonetti che sfiderà la brasiliana Tahuana Silva per i 16mi di finale. Tutti questi eventi, insieme ad altri sport, saranno raccontati qui su OA Sport, che vi propone la Diretta LIVE testuale dell’intera giornata di FISU World University Games! Buon divertimento a tutti!