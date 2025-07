LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: Italia a caccia di medaglie tra scherma, tuffi e nuoto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata delle Universiadi 2025. In Germania continua la Fisu World Univeristy Games Sport 2025, la rassegna internazionale multisport dedicati ai ragazzi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. L’Italia riparte dalla quinta posizione del medagliere con 3 ori e 6 bronzi.

Quest’oggi la spedizione azzurra si gioca carte importanti per ampliare il bottino. Gli occhi sono puntati specialmente sulla scherma, dove andranno in scena gli eventi a squadre di sciabola maschile e spada femminile, sui tuffi, con Julian Verzotto e Francesco Casalini nella finale del sincro maschile dalla piattaforma, e sul nuoto.

Tra le corsie della piscina di Berlino l’Italia potrà contare su Francesca Toma, al via della finale dei 100 dorso, Davide Marchello ed Ivan Giovannoni, nella finale dei 1500 stile libero, Alessandro Fusco, miglior tempo di ingresso alla finale dei 200 rana, e Claudio Antonio Faraci, nei 200 farfalla.

Inoltre proseguiranno anche i tornei a squadre con l’Italia protagonista nei quarti di finale della pallavolo femminile, contro la Cechia, e nella sfida del girone della pallanuoto femminile con la Nuova Zelanda. Al mattino spazio anche per tre incontri dei tornei di tennis con Marta Lombardini, impegnata sia in singolo che in doppio con Virginia Ferrara, e Mariano Tammaro.

Qui su OA Sport potrete seguire tutti gli eventi della quinta giornata delle Universiadi 2025 con la nostra DIRETTA LIVE testuale che vi offrirà aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 9.00 per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!