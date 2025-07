LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: grande giornata per il nuoto! In campo anche la pallavolo

CLICCA QUI PER AGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nel racconto in Diretta LIVE testuale della quarta giornata di Universiadi 2025, che si sta svolgendo in Germania nella regione del Rhine-Ruhr: come sappiamo, la manifestazione sportiva, che avviene ogni due anni, è dedicata agli atleti iscritti agli atenei provenienti da tutto il mondo e quest’anno, i giochi vengono disputati tra le città di Bochum, Duisburg, Essen, Mulheim ad der Ruhr, Hagen e Berlino.

Partendo da Bochum, andrà in scena una nuova giornata per il basket 3×3, con sia l’Italia femminile e sia quella maschile che scenderanno in campo, rispettivamente alle 13.10 e alle 14.35, per disputare i rispettivi Play-In. Cambiando città, a Mulheim ad der Ruhr continuerà il torneo di Badminton con match che partiranno dai sedicesimi di finale fino ai quarti, con le prime medaglie della disciplina che, invece, verranno distribuite domani 20 luglio. Ad Hagen, ad Essen e a Duisburg, ci sarà spazio a molti match dei gironi del torneo di basket, sia nella categoria maschile che femminile, con la competizione che è iniziata ieri.

Le prime medaglie della giornata verranno assegnate nei tuffi, con il programma che inizierà alle 11.25, a Berlino, con i preliminari della piattaforma femminile, mentre alle 13.50 inizierà la finale mista dai 3 e 10 metri. Il programma di domani dei tuffi finirà con la finale maschile della piattaforma, che inizierà alle 15.40. Anche ad Essen verranno assegnate delle medaglie, con il fioretto maschile e la sciabola femminile, sperando che gli azzurri coinvolti possano dire la loro, rispetto ad una giornata di ieri che non ci ha portato molta fortuna.

Sempre ad Essen, sarà il tempo di assegnare altre medagli con la ginnastica ritmica, il taekwondo e il tennis da tavolo. Anche nel nuoto giornata piena visto che a Berlino, tra batterie e finali, gli azzurri Claudio Antonino Faraci, Gianmarco Foglia, Francesca Pasquino, Federica Toma, Alessandro Fusco, Ivan Giovannini, Davide Marchello, proveranno a dire la loro. In campo anche l’Italia di pallavolo maschile che a Berlino sfiderà l’America, alle 17.00, mentre la Nazionale maschile di pallanuoto affronterà, a Duisburg, la Corea del Sud, alle 12.45. Ovviamente, tutti questi elenchi appena elencati della giornata delle Universiadi 2025, saranno raccontati minuti per minuti qui su OA Sport! Buon divertimento a tutti.