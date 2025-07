LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia qualificati con l’ultimo punteggio, ora il sincro dai 10 m femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dei Mondiali di tuffi 2025. Poco meno di 20 minuti al turno preliminare del sincro dalla piattaforma dei 10 metri femminile.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore spazio ad altre due gare che promettono spettacolo con il sincro dalla piattaforma 10 metri femminile ed il sincro dal trampolino dei 3 metri maschile. Italia che ci prova con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che nella notte italiana dovranno affrontare il round eliminatorio.

Gli azzurri avranno bisogno di un avvio solido per evitare brutte sorprese in vista della finale del mattino in cui proveranno ad inserirsi nella lotta al podio. Favoriti, manco a dirlo, i cinesi con Wang Zongyuan e Zheng Jiuyuan, con il secondo ed il terzo gradino del podio che potrebbero far gola a numerose coppie. L’Australia di Skinner/Wilson, la Gran Bretagna di Laugher/Hargind, la Corea del Sud di Shin/Yu, sono solo alcuni dei binomi papabili per una medaglia.

Sincro dalla piattaforma dei 10 metri femminili che purtroppo non vedrà l’Italia protagonista. Anche in questo caso round preliminare al mattino e finalissima collocata nel pomeriggio italiano. Occhi puntati sulle cinesi Zhang Minje e Chen Yuxi, con il podio che potrebbe ospitare altre coppie asiatiche. La rientrante Russia, sotto bandiera neutrale, si presenta con Anna Konanykhina ed Aleksandra Kedrina.

La DIRETTA LIVE scritta inizierà alle 7.30 con il turno preliminare del sincro femminile.